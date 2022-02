Oroscopo Paolo Fox oggi 2 febbraio 2022/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Ariete e Toro, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox del 2 febbraio 2022

Ecco le previsioni secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Toro e Gemelli per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di mercoledì 2 febbraio 2022.

Buongiorno Ariete! Sai che questa è una situazione astrologica molto agitata, però quando sei agitato dai il meglio di te. Non mandarmi a quel paese! Lo so che vorresti vivere una vita tranquilla, serena, però che strazio fare sempre le solite cose, poi lo sai che ogni tanto in amore quella discussione, quella litigata fa rinverdire i sentimenti. Basta solo non esagerare, visto che Venere da troppo tempo è agitata con te.



Per il Toro: l’Oroscopo Paolo Fox ricorda, cari Toro, voi che siete così pragmatici, costruttivi: ricordatevi che potete fare i conti quanto volete, potete parlare di lavoro dalla mattina alla sera, ma poi… Poiché siete governati da Venere, avete bisogno dell’amore! Tutti abbiamo bisogno di vivere un sentimento in maniera passionale, però magari c’è anche qualcuno che ritiene di potersi dedicare solo al lavoro. Ecco il Toro se pensa questo, sbaglia. Sei a caccia di serenità e potresti anche organizzare qualcosa di bello per il weekend.



L’oroscopo Paolo Fox: Gemelli, tutto su lavoro e amore

Vediamo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: in questo momento manca un riferimento: che sia un capo, che sia un personaggio che comunque deve dare delle spiegazioni. Persino se lavorate in proprio, magari vi trovate di fronte a una situazione buona perché state lavorando bene e state facendo le cose in maniera eccellente, ma manca questo riferimento, qualcuno che ti dica “bravo, complimenti, rinnoviamo, un accordo, rinnoviamo un contratto, ti dò più soldi” e così via. Insomma state facendo certe cose più per correttezza che per andare avanti con la vostra ambizione. Se c’è un progetto d’amore va portato avanti, considerando che marzo sarà un mese importante.

