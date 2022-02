Oroscopo Paolo Fox oggi 2 febbraio 2022/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Tutte le previsioni svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di mercoledì 2 febbraio 2022 sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Capricorno e Acquario

Capricorno: bisogna pensare bene cosa fare per il lavoro. Entro il fine settimana è molto importante cercare di parlare in famiglia ma, soprattutto entro fine aprile, capire da che parte andare sul lavoro, se ci sono state tensioni e chiusure. Venere da molti mesi nel segno dice che l’amore può essere un’ancora di salvezza in questo momento. Certo il Capricorno ama se stesso e sta anche bene da solo, però io spero che questo amore sia ricambiato e distribuito.

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà per gli Acquario: giornate frenetiche ed elettriche: un giorno pensi di voler scappare, andare via, lontano, prendere una via di fuga da tutte quelle tensioni che ti disturbano e il giorno dopo pensi che tutto sommato si può anche vivere bene così. Cosa cambia per l’Acquario? Di solito l’Acquario è un segno frenetico e creativo, ma perché sta vivendo questa fase di affanno? Perché Urano è dissonante: il pianeta che governa questo segno porta spesso tensioni e magari giornate in cui si è soddisfatti di tutti e giornate in cui non si è soddisfatti di nulla. Se ci sono fastidi economici o in amore bisogna cercare di recuperare.

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine dei Pesci: io spero che questo Giove si stia facendo sentore e che abbia bussato alla tua porta qualche settimana fa: apri alla luce dell’ottimismo e chiudi la porta del pessimismo! Se hai avuto un problema con delle persone che non ti hanno capito, perché continuare a frequentarle? Questo è il momento giusto per chi ha una storia bella, per chi vuole vivere una grande emozione e utile per guardare il futuro in maniera attiva. Consiglio a tutti i nati Pesci di ritrovare non solo stabilità, ma anche creatività e amore per le cose semplici.

