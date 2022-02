Oroscopo Paolo Fox oggi 2 febbraio 2022/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Cancro, Leone e Vergine sono pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di mercoledì 2 febbraio 2022 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Vergine, le previsioni secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Per la Vergine, l’oroscopo Paolo Fox ricorda che tra oggi e domani ci potrebbe essere un po’ di confusione e magari anche stanchezza, perché state facendo molte cose, ma il successo è pieno!I segni di terra sono molto forti e chissà che anche a Sanremo non venga fuori qualche segno di terra fra i vincitori, perché abbiamo una concentrazione di pianeti molto favorevoli che daranno spazio a progetti. Chi non avrà un riconoscimento pubblico, magari lo avrà nel tempo. Il weekend aiuterà l’amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 febbraio 2022/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per Cancro e Leone

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per il Cancro: cari Cancretti, lo so che c’è questa Venere tanto storta, da tanti mesi, che però poi da marzo vi sorriderà. Che cosa è capitato nella vostra vita? Persino chi ha una storia importante, ultimamente si è sentito un po’ messo in un angolo, altri potrebbero sperare che si viva uno sblocco dal prossimo mese. È molto difficile riuscire a capire cosa sta accadendo, perché siete voi che dovete trovare una risposta all’interno della vostra vita e probabilmente fare un’autoanalisi per capire cosa c’è che non va. Certo è che tanti non si trovano più a proprio agio: sembra che quasi stiano vivendo in una società o in un ambiente che non riconoscono.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 febbraio 2022/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Il Leone: quando ha una sfida, dà il meglio di sé. Questo Saturno opposto io non lo interpreto in maniera negativa nei tuoi confronti, perché addirittura ha risvegliato la voglia di fare, quindi i contrasti sono quasi eliminati e si riuscirà a vivere in maniera più libera, persino se da poco hai cambiato gruppo, lavoro. Con Sole e Saturno in opposizione è inevitabile che tu sia affaticato. L’amore ha bisogno di qualche riscontro in più.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 febbraio 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: amore e lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA