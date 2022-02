Oroscopo Paolo Fox oggi 2 febbraio 2022/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgate sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di mercoledì 2 febbraio 2022 per Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Bilancia e Scorpione, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox la Bilancia deve fare l’impossibile per evitare tensioni: ci sono dei contrasti. Tra l’altro posso immaginare che, a bruciapelo, improvvisamente, qualche Bilancia abbia ricevuto una lettera strana o che improvvisamente si sia messo in discussione un accordo. Per la Bilancia, che di solito ama vivere senza problemi, affrontarne tanti, troppi, magari anche in maniera improvvisa, è stressante. Quindi oggi e domani ci va un po’ di attenzione anche in amore.

Per lo Scorpione: tra questo e il prossimo fine settimana, può mettere a segno un bel centro, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti, perché avere Luna favorevole e Venere, Marte e Giove attivi, rappresenta un elemento in più per dare spazio a qualcosa di bello. Un nuovo stile di vita? Perché no! In questo senso anche i nati Scorpione che sono più statici o stabili potrebbero persino pensare “quasi quasi me ne vado all’estero, quasi quasi me ne vado in un’altra città”. Compatibilmente con le regole e le limitazioni del periodo, si potrebbe anche pensare a qualcosa di nuovo.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per il Sagittario

La giornata per il Sagittario secondo Paolo Fox: in questi giorni siete un po’ sotto pressione: se c’è qualche piccolo fastidio o qualche piccola insofferenza, sapete cosa fa il Sagittario? Se ne va! Se ne va magari anche per poco, magari va a fare una passeggiata e, se può, prende la bicicletta e si allontana (il Sagittario di solito è un bravo atleta), poi ci sono anche i casi di Sagittario pelandroni e lì conta molto l’ascendente. Se non hai un ascendente giù di corda, in questo momento non farti trascinare da problemi e soprattutto persone che pensano sempre negativamente. Tu hai bisogno di essere ottimista nella vita!



