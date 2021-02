Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 febbraio/ Chi al top Bilancia, Scorpione o Sagittario?

L’oroscopo di Paolo Fox trova posto sul palinsesto dell’emittente radiofonica LatteMiele. Per la giornata di oggi, 2 febbraio 2021, torna protagonista la rubrica Latte e Stelle, ora soffermiamoci su Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno della Bilancia e dello Scorpione secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo dalla Bilancia: Questo febbraio sembra poter aiutare a portare avanti alcuni importanti progetti, sia sul piano lavorativo che su quello sentimentale. Secondo l’oroscopo Paolo Fox le grandi trasformazioni professionali vissute nel corso degli ultimi mesi potrebbero presto regalare delle buone soddisfazioni, rendendo più semplice anche compiere dei passi importanti all’interno di una relazione.

Ora è il momento dello Scorpione: Le giornate di oggi e domani invitano ad allontanare da sé alcune questioni troppo impegnative e limitanti, per evitare che questi impedimenti precludano troppe possibilità. Attenzione a non lasciare che questa agitazione si rifletta in amore.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo questa pagina dell’oroscopo Paolo Fox con il Sagittario: Dopo i dubbi e le difficoltà che sembrano aver toccato l’ambito sentimentale nel corso del 2020, ora sembra finalmente possibile riprendere quota, riavvicinandosi ad una persona cara con una nuova consapevolezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA