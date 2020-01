Oroscopo Paolo Fox oggi 2 gennaio 2020/ Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: oroscopo Paolo Fox

Voltiamo pagina e andiamo a leggere quanto detto per Leone, Vergine e Bilancia sempre seguendo l’oroscopo di Paolo Fox. Leone: il consiglio è quello di fare piazza pulita. Come il Toro in generale i segni fissi quest’anno dovranno allontanare le situazioni inutili. Si devono fare scelte pesanti sul lavoro, forse neanche scelte motivate da sé. Vergine: questo nuovo anno nasce in maniera intensa ed energia. Domenica sarà una giornata di grande riferimento. Ci si può riscattare da un passato difficile o vincere un grande premio sul lavoro. Bilancia: il periodo vissuto ora è confuso. La speranza è di avere vicino una persona carina e piacevole. Avere Venere positiva vuol dire che si è più comprensivi rispetto agli altri. E’ un cielo importante anche per verificare qualche cambiamento positivo in primavera. Con la Luna opposta non si deve fare tutto di corsa. Scorpione: il segno vive giornate interessanti. Al mattino si vedrà un po’ di fatica si deve pensare al futuro. L’anno si è chiuso con qualche piccolo problema personale, non si è stati bene.

