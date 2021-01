Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 gennaio 2021/ Ariete, Leone e Sagittario

OROSCOPO PAOLO FOX 2 GENNAIO 2021: COSA SPETTARSI PER ARIETE, LEONE, SAGITTARIO

L’oroscopo Paolo Fox torna protagonista anche per la giornata di oggi, sabato 2 gennaio. Il noto astrologo ha avuto alcuni spunti molto interessanti anche per quanto riguarda i segni di fuoco.

ARIETE: LUNA FAVOREVOLE

Ariete: Questo fine settimana con la Luna favorevole aiuterà ad ottenere l’energia necessaria a programmare con accuratezza gli impegni dei prossimi mesi per concretizzare una ripartenza in grande stile. I grandi ostacoli vissuti nel corso dell’anno appena concluso stanno per essere superati, ma sarà necessaria un po’ di pazienza.

OROSCOPO PAOLO FOX: LEONE E SAGITTARIO, CHE GIORNATA SARÀ?

Leone: Nonostante il grande impegno dedicato ad alcuni progetti, secondo l’Oroscopo Paolo Fox molti potrebbero trovarsi ad avere a che fare con persone che sembrano non riconoscere i giusti meriti. Le grandi difficoltà potrebbero far nascere il desiderio di abbandonare alcune situazioni, ma i sacrifici verranno presto ricompensati..

SAGITTARIO: RIFLESSIONI SUL FUTURO

Sagittario: La giornata di oggi invita a riflettere sul proprio futuro, cercando di capire quali progetti e rapporti è il caso di portare avanti, prima di una domenica che potrebbe veder nascere qualche disagio in più. Nel complesso, con quest’anno sarà possibile recuperare la voglia di mettersi in gioco, dando vita ad importanti progetti.



