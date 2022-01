Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 gennaio 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: le previsioni

Anche nel nuovo anno, non può mancare l’Oroscopo Paolo Fox. Il 2022 è cominciato da pochissimo ma se già non si può fare a meno di chiedersi come sarà questo principio di anno, ecco allora le previsioni dell’astrologo, che sulle frequenze di Radio Latte Miele, ha previsto come andrà la giornata dei segni zodiacali. In questo articolo ci occuperemo proprio di quelli di terra. Come sarà il 2 gennaio 2022 per Ariete, Leone e Sagittario? Tutto quello che c’è da sapere su come andrà il secondo giorno dell’anno.

Il 2 gennaio 2022, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox per l’Ariete: le novità

Per quanto riguarda l’Ariete, indicazioni interessanti da maggio in poi, perché a maggio arriva Giove. Dal 24 di questo mese fino al 28 ottobre, Giove inizia a dare una sorta di incentivo ai nati fra fine marzo e inizio aprile e più in là, nel 2023 delle buone conferme. Quindi il 2021 potrebbe già avere sbloccato qualcosa però progetti e programmi non danno soddisfazioni. Vedo un inizio di 2022 pesante anche nelle relazioni, nelle distanze da colmare e poi piano piano si recupera. er esempio a maggio non solo Giove sarà nel segno, ma dal 24 anche Marte. Ecco perché ci saranno delle buone novità:considerate le prime 14 giornate di giugno come molto importanti soprattutto per il lavoro. In amore bisogna darsi da fare: Venere sarà molto attiva nel mese di maggio.

L’oroscopo Paolo Fox per Leone e Sagittario

Dice l’Oroscopo di Paolo Fox: Leone pensieroso ma perché ci sono tante cose da fare: ho lodato il tuo spirito, il tuo ingegno perché sei riuscito a fare delle cose che altri non sono riusciti a fare, anche con Saturno opposto il che significa che hai chiuso il 2021 con una grande fatica addosso. Hai dimostrato di essere il miglior e e la giornata di oggi premia

Il Sagittario – secondo l’oroscopo Paolo Fox – può partire in maniera interessante in questo 2022, anche se i primi mesi saranno di strategie e da maggio potremo parlare di vera e propria azione. Che il Sagittario punti sempre verso nuovi obiettivi lo sappiamo, alcuni Sagittario sanno benissimo come sono fatti: per evitare incidenti di percorso vivono svariate situazioni e relazioni che considerano aperte. Certo però che se c’è un matrimonio o una convivenza, bisogna stare attenti. Insomma le nuove passioni vincono ogni sfida, ma attenzione a trasgressioni esagerate.

