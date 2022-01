Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 gennaio 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: come andrà?

Consueto appuntamento con l’Oroscopo Paolo Fox anche in questo 2022. L’anno è cominciato ieri e non si può fare a meno di chiedersi come sarà questo principio del 2022. Come sarà, ad esempio, la giornata di oggi per i segni di aria? L’astrologo, sulle frequenze di Radio Latte Miele, ha previsto come andrà la giornata dei 12 segni zodiacali. In questo articolo ci occuperemo proprio di quelli di aria. Come sarà il 2 gennaio per Gemelli, Bilancia e Acquario? Tutto quello che c’è da sapere.

Gemelli: come andrà il 2 gennaio 2022 secondo l’oroscopo Paolo Fox

Per i Gemelli potrebbero esserci grane da risolvere, ma secondo l’oroscopo Paolo Fox tutto andrà presto per il meglio. L’astrologo dice: cari Gemelli è molto importante iniziare a pensare alla grande. È vero che Capodanno è stato un po’ in tono dimesso, però adesso si recupera e tra l’altro posso parlare di esperti da consultare, notai avvocati, magari solo bisogna mettere a posto una questione patrimoniale oppure c’è da aprire una società, fare delle cose in più. Se ci sono cause in sospeso fra estate e autunno arriveranno buone notizie.

Oroscopo Paolo Fox: come andrà per Bilancia e Acquario

Un buon periodo per i Bilancia, che vivranno mesi ricchi di novità. L’oroscopo Paolo Fox dice: la Bilancia presto farà un grande salto e adesso non bisogna guardare troppo al passato. Sappiamo che i mesi migliori per iniziare a studiare nuove strategie saranno quelli iniziali, quindi fra gennaio e aprile rimboccati le maniche, se sei in partenza per nuove conquiste, nonostante la tua prudenza caratteriale e il tuo senso della diplomazia che ogni tanto ti spingono a lavorare dietro le quinte, sarà più facile dimenticare tutto ciò che è stato negativo. Certo che chi vive una fase complicata in amore deve preoccuparsi un po’ oppure capire cosa deve fare, soprattutto oggi.

Come sarà, invece, il secondo giorno dell’anno per l’Aquario? Come spiega l’oroscopo Paolo Fox, l’Acquario in questo momento vuole liberarsi da qualche problema, ma sappiamo che è molto difficile vivere una vita autonoma anarchica e indipendente quando ci sono troppe responsabilità da affrontare. È come se dovessi fare delle cose che non ti va di fare. Certo che l’Acquario è uno dei segni che riesce meno di altri a trovare la via di mezzo, quindi o si fa come dici tu o non si fa nulla. Ci saranno nuovi territori da esplorare nel 2022, ma attento a non perdere per rabbia, per ripicca, quello che hai creato e generato finora. Il 2022 sarà un anno comunque molto importante.



