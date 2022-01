Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 gennaio 2022/ La giornata di Pesci, Cancro e Scorpione

L’oroscopo Paolo Fox ci fa compagnia anche nel nuovo anno. In questo 2 gennaio 2022 non possono di certo mancare le previsioni su come andrà la giornata. Come di consueto, l’astrologo ha dato qualche dritta su come andranno le giornate dei vari segni durante il suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. Per i segni di acqua, Pesci, Cancro e Scorpione, Paolo Fox ha previsto giornate differenti tra loro.

Pesci: cosa aspettarsi questo 2 gennaio 2022 secondo l’oroscopo Paolo Fox

Come sarà la giornata dei Pesci? l’oroscopo Paolo Fox dice: ho spiegato che questo 2022 parla di opportunità. Naturalmente avere Giove nel segno da poche ore, significa che hai già impostato il tuo navigatore verso un percorso migliore. Non devi guardare alle tue spalle. Hai fatto il pieno di energia e belle emozioni? Ti sentirai certamente più desideroso di vivere relazioni belle e se c’è qualcuno che ti ha tradito nel passato bisogna assolutamente dimenticarlo. Ripeto ancora: con Giove nel segno grande cielo per le coppie che vogliono sposarsi, convivere, fare un figlio. Possibilità di recupero in vista.

Oroscopo Paolo Fox: la giornata di Cancro e Scorpione

Giornata meno esaltante per i Cancro, che vivranno qualche ora non proprio semplice. Secondo l’oroscopo Paolo Fox: il segno del Cancro parte in questa giornata con un po’ di malumore. Sappiamo che ci sono tanti pianeti opposti e bisogna concedersi un po’ di relax, o bisogna forse concedersi un qualcosa di più. Chi vive un po’ in difesa non deve frenare questa evoluzione che il 2022 invece insiste a voler proporre come importante. Spero che tu sia sempre più curioso di tutto e di esaltare i momenti più belli della vita.

L’oroscopo Paolo Fox vede invece un Giove a favore per gli Scorpione. Secondo l’astronomo: scorpione si trova al centro di una grande situazione astrologica che prenderà quota giorni dopo giorno: abbiamo Giove favorevole, un incontro importante. Lo Scorpione è sempre profondo forse troppo a volte dal momento che se sente di non ottenere ciò che desidera si chiude in se stesso e diventa spigoloso, permaloso. Ora devi aprire il tuo cuore: con Venere e Giove favorevoli si può dare e fare di più.



