Oroscopo Paolo Fox oggi 2 gennaio 2022/ Toro, Vergine, Capricorno: amore e salute

Il 2022 è cominciato da due giorni e ci si chiede come andrà questo nuovo anno. Se anche oggi si vuole sapere come sarà la giornata, è pronto per ogni dubbio ed evenienza l’Oroscopo Paolo Fox per il 31 dicembre 2021. L’astrologo, sulle frequenze di Radio Latte Miele, ha previsto come andrà la giornata dei 12 segni zodiacali. In questo articolo ci occuperemo di quelli di terra. Come sarà il 2 gennaio per Toro, Vergine, Capricorno?

Toro e Vergine, le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Come sarà la giornata del Toro? L’Oroscopo Paolo Fox: questo inizio di anno, l’ho detto più volte, è importante. Poi oggi abbiamo talmente tanti pianeti in segni di terra che veramente le afflizioni devono essere superate. Probabile che un cambiamento di lavoro, nato o da discutere, possa avere sconvolto la tua vita, anche in positivo: c’è chi si è trasferito, c’è chi magari adesso deve considerare orari o ruoli diversi, però alla fine tutto questo porterà qualcosa in più. Lo dico in particolare a tutti i nati Toro che per troppi anni hanno pensato solo alle questioni di carattere pratico e adesso vogliono pensare all’amore: conta l’amore! Bisogna stare accanto alla persona giusta, poi il Toro è un grande compagno o compagna della vita perché è difficile che le relazioni dei nativi durino pochi mesi. Su questa grande innovazione bisogna costruire un 2022 di forza.

Buone notizie per la Vergine. L’oroscopo Paolo Fox prevede una Luna interessante e non solo, perché avremo anche Venere, Plutone, Mercurio in aspetto intrigante. Quindi adesso dividiamo i settori. Per quanto riguarda il lavoro si possono studiare nuove strategie e forse ci saranno cambi di contratto: a certe condizioni tu non vuoi più stare, però questo è un discorso che faremo da marzo in poi. Adesso concentrati perché gennaio e febbraio sono mesi molto importanti, in particolare se hai già avviato un progetto e andrà a buon fine. Spero che tu abbia superato lo stop e lo stress di Capodanno, perché il 31 secondo me per molti Vergine è stata una giornata pesantuccia.

Oroscopo Paolo Fox: la giornata del Capricorno

Il Capricorno avrà una giornata importante. L’oroscopo Paolo Fox dice: oggi hai tanti pianeti nel segno e posso parlare di un cielo fertile e pieno di idee. Avere una grossa concentrazione di pianeti a contatto può anche significare l’aumento delle preoccupazioni, poi per te futuro è responsabilità e quindi, quando senti di dover iniziare un progetto, ma anche quando ti concedi in amore, dai il meglio di te, dai il massimo e di conseguenza diventi un po’ ansioso. Chi rifiuta il tuo mondo e la tua visione rigida e determinata della vita rischia di perderti in un periodo così importante.



