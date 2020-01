Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 Gennaio/ Al top: Vergine, Sagittario e Capricorno (I Fatti Vostri)

Classifica dell’oroscopo Paolo Fox a I Fatti Vostri: ecco segni in crescita e al top!

Ora è il momento di salire nella classifica dell’oroscopo di Paolo Fox con i segni in crescita. Scorpione: verrebbe da dire pochi ma buoni. Il segno è molto dolce, con giornate che porteranno ad essere delicati e attenti. Ci sono giornate e giornate, con alcune di una dolcezza infinita e altre dove qualcuno ha fatto qualcosa. C’è un umore molto ballerino. Pesci: anche se ci sono state delle perplessità si potrà tornare sui propri passi. Capodanno è d’amore. Se c’è stata altalenanza di sentimenti. Si ragiona un po’ troppo. Acquario: il segno dice anno nuovo vita nuova. Si sono persi i freni inibitori. Si fa quello che si desidera senza strutture e schemi, senza pregiudizi. Anno importante per chi vuole costruire qualcosa, non bisogna partire sempre dalla distruzione per costruire. Ogni segno zodiacale ha una missione, quella dell’Acquario è correggere il tiro, non distruggere per ricostruire.

Proseguiamo lo studio della classifica dell’oroscopo di Paolo Fox con i segni al top. Sagittario: arriveranno grandi stimoli in questi due giorni. Capodanno è passato così, tranquillo, magari non scoppiettante. Bisogna cercare di non mettersi nel traffico e fare cose d’azzardo. La settimana merita un terzo posto con Marte che entra nel segno nel weekend. Si parla di amore e di un 2020 di sensazioni speciali. Chi ha un’ascendente in un segno di fuoco può guadagnare qualcosina di più. Vergine: c’è la giornata sì o la giornata no, ma è l’anno del segno. Questo è un bel cielo perchè il segno è carico di propositi. Quando una persona della Vergine ha un progetto in mente questo è sempre concreto. C’è un ancora che tocca il fondo, non ci si sposta dalle proprie posizioni. Capricorno: questo è un momento importante per fare tante cose in mente, tradendo uno spirito idealista. Si devono portare avanti i progetti più veri e le emozioni più belle.

