Oroscopo Paolo Fox oggi 2 giugno 2020/ Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 giugno 2020: Leone e Vergine

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare altri due segni. Leone: La necessità di ottimizzare la propria vita e lo scarso desiderio di seguire i consigli altrui potrebbe portare a qualche contrasto, specialmente nel caso in cui le proprie preoccupazioni venissero giudicate come eccessive da chi dovrebbe offrire un supporto. Il periodo sembra essere particolarmente contraddittorio per i nati di fine luglio.

Vergine: Settimana di recupero, nonostante sul piano fisico si faccia sentire ancora un po’ di stanchezza. Giugno potrebbe rivelarsi un po’ pesante per quanto riguarda le questioni personali, portando a somatizzare alcune problematiche sull’apparato digerente. Un po’ di relax potrebbe migliorare la situazione.

Andiamo avanti nello studio dell’oroscopo di Paolo Fox. Bilancia: Una Luna favorevole sembra indicare una buona dose di fantasia utile a guardare le cose in maniera diversa rispetto al passato. La necessità di vivere in sintonia con le persone che si amano si fa sentire, ma più ci si avvicina all’estate più è possibile godere di qualcosa in più. Alcuni cambiamenti lavorativi imporranno di ristabilire alcuni equilibri.

Scorpione: Nonostante Giove sia in buon aspetto, i cambiamenti sollecitati da Urano sembrano generare alcune sofferenze in chi si trova impossibilitato ad attuarli e molta frenesia in chi li ha già programmati. Tra Giugno e Luglio grandi emozioni per gli Scorpioni innamorati.



