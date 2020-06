Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 giugno 2020/ Previsioni: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 giugno 2020

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare il segno dell’Ariete: L’opposizione della Luna genera ancora qualche stress, portandoti ad essere particolarmente risoluto all’interno delle relazioni con gli altri. La necessità di risolvere diverse situazioni non lascia spazio ad altri problemi. La presenza di Venere favorevole permette di recuperare un po’ sul piano amoroso.

OROSCOPO TORO – Toro: Settimana utile per organizzare al meglio i propri progetti. Questi giorni potrebbero presentare alcune agitazioni dovute a delle decisioni da prendere, ma sarà necessario affrontare le questioni in maniera molto diretta per riuscire ad ottenere buoni risultati. Il mancato arrivo di alcune risposte potrebbe creare qualche preoccupazione per il futuro.

OROSCOPO GEMELLI – Gemelli: Luna e Saturno in buon aspetto permettono di ben sperare per i nuovi progetti o per riuscire a recuperare qualche vecchio rapporto un po’ trascurato.

OROSCOPO CANCRO – Cancro: Nonostante alcuni fastidi possano rendere i nati sotto questo segno un po’ polemici, sarebbe bene non eccedere per non finire col ritrovarsi dalla parte del torto. L’amore sembra aver bisogno di qualcosa in più. Ancora qualche difficoltà per quanto riguarda le trattative.



