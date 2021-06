Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 giugno 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: le previsioni

I Segni di Acqua vengono posti sotto i riflettori dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di mercoledì 2 giugno 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, Cancro e Scorpione

Per i nati sotto il segno del Cancro si sente una forza in più, venerdì e sabato ci sarà un piccolo calo. In questo momento Giove è in ottimo aspetto e dice ai nati sotto questo segno che è arrivato il momento di fare delle cose nuove, l’apatia e la noia arrivano quando la ripetitività della vita diventa estenuante. Giugno e Luglio saranno mesi capaci di fare innamorare dall’oggi al domani, quindi una bella novità potrebbe essere anche quella di sentir battere forte il cuore per amore.

Per quanto riguarda l’Oroscopo di Paolo Fox per lo Scorpione? Saranno giornate di intuizione, i nati sotto questo segno hanno questa grande capacità di capire le cose prima degli altri, quasi una preveggenza. Bisogna superare qualche ansia di troppo, più ci si avvicinerà alla fine di Giugno e all’inizio di Luglio più ci sarà una Venere interessante, che parlerà di relazioni che tornano e di emozioni utili per sé stessi e per gli altri. Da non sottovalutare la forma fisica, a volte c’è il rischio di sentirsi pronti a sfidare il destino anche quando le energie non sono molte.

Pesci, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

L’Oroscopo di Paolo Fox si occupa infine dei Pesci: in queste ore si potrà ritrovare una grande vitalità, a patto di non lasciarsi andare a ricordi che fanno male. Qualcuno può mancare fisicamente o psicologicamente e quando alcune persone vengono messe nella lista di chi si ama e improvvisamente, quando ci si rende conto che le cose non sono così facili o così stabili, i Pesci hanno bisogno di tempo per rimarginare una ferita o ritrovare l’equilibrio. Bisognerà avere calma e sangue freddo in una giornata che comunque evidenzierà uno stato di tensione vissuto già da tanto tempo.

Giove ha comunque già iniziato un transito importante e lo sarà ancora di più da fine anno e ancora meglio nel 2022: possibile che qualche progetto di lavoro subisca ritardi ma non sarà bloccato, in qualche modo quello che si sta facendo sarà il preludio a una situazione astrologica migliore che ci sarà nella seconda parte dell’anno. In amore bando alle situazione difficili seppure intriganti, è tempo di vivere nuove emozioni come dimostra anche il transito di Venere che ha iniziato un angolo di fortuna con questo segno: chi è separato potrà tornare in equilibrio, chi ha una storia dimenticata potrà anche ripescarla.

