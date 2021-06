Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 giugno 2021/ Gemelli, Bilancia e Acquario chi è il top in amore?

I segni di Aria sono ansiosi di conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox trasmesse sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di mercoledì 2 giugno 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli e Bilancia, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: momento di grande confusione, questo è un anno di grande forza ma se si sono commessi errori e superficialità ci sarà un piccolo scotto da pagare. Giove non è disponibile in questi giorni e in qualche modo bisognerà sollevarsi da problemi e tensioni. C’è una grande possibilità di uscire vincenti anche da questioni complicate. Momento di prova nelle relazioni.

Ora tocca alla Bilancia: ci si trova in un punto di svolta perché avere Sole, Mercurio, Venere e Saturno in ottimo aspetto non può che dare slancio all’iniziativa e al tempo stesso anche alla voglia di fare e questo non è poco, perché i nati Bilancia a volte hanno bisogno di un piccolo aiutino, che sia un aiuto del destino o dalle persone care in qualche modo la necessità di sentirsi supportati è importante e questo non perché non si sappiano fare le cose da solo ma perché questo segno è nato per collaborare e condividere. In astrologia il segno della Bilancia è particolarmente legato ai matrimoni, alle relazioni ma anche alle società e per questo il momento è favorevole per nuovi accordi.

Acquario, che giornata sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox?

Tocca all’Acquario: importante in questo momento seguire l’istinto, considerando però che nella vita è bene non dare troppo spazio alle situazioni senza senso e alle fantasie. L’Acquario ha questa capacità di innovazione e di creazione che ha bisogno però di essere sempre a contatto con la realtà, altrimenti si rischia di vivere una vita parallela, di non accettare la realtà e di chiudersi nelle proprie fantasie. Momenti interessanti per i sentimenti, via libera ad incontri che potranno essere piacevoli.

