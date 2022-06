Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 giugno 2022/ I pianeti di Cancro, Scorpione e Pesci

Oroscopo Paolo Fox, previsioni di oggi 2 giugno 2022 per Cancro, Pesci, Scorpione

Come sarà la giornata del 2 giugno per i segni di acqua? Ce lo dice l’Oroscopo di Paolo Fox nel suo appuntamento sui canali di Radio Latte Miele. Per il Cancro torna un po’ di tranquillità dopo un periodo molto stancante dal punto di vista fisico. Presto comunque ci sarà una fase di rilancio. Per lo Scorpione, c’è Venere opposta che chiede di fare attenzione a varie questioni. In generale c’è un po’ di apatia e non molta voglia di fare. Per i Pesci, invece, la giornata di oggi sarà particolarmente stancante mentre da venerdì il cielo sarà migliore.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 giugno 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: la giornata

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, un po’ di tranquillità

Cancro, di recente non hai vissuto un periodo semplice. Ora un po’ di tranquillità c’è, ma dal punto di vista fisico ti sei stancato tanto nelle ultime settimane e sei stato davvero sotto pressione e ora ne risenti. Presto dovrebbe iniziare una fase di rilancio e positività e già questa giornata inaugura una fase migliore, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Ultimamente sei sempre un po’ nervoso e dovresti chiederti il perché.

Oroscopo Branko settimanale 5-9 giugno 2022/ Gelosia alle stelle per Pesci e...

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Pesci,

Scorpione, ci sono delle giornate in cui bisogna tornare a riflettere e chiedersi il perché di certe cose. Se è stato recuperato un amore del passato, attenzione a non far tornare in auge anche vecchi livori. Venere opposta ti chiede di fare attenzione a questioni legate alle proprietà. Nell’ultima settimana di questo mese, Venere non sarà più contraria e dunque andrebbe sfruttata. L’Oroscopo di Paolo Fox parla di nuovi incontri a metà, perché non c’è tanta voglia di fare.

Pesci, chi ha un’attività per conto proprio potrebbe anche guadagnare qualcosa in più. La giornata di oggi sarà particolarmente stancante, mentre venerdì avremo un cielo decisamente migliore. Potrebbe esserci voglia di recuperare un sentimento: c’è tanto da fare e da costruire, anche per chi vuole cambiare partner. Il prossimo fine settimana, dice l’Oroscopo di Paolo Fox, potrebbe rendere tutto più facile.

Oroscopo domani 2 giugno 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni per amore e…

© RIPRODUZIONE RISERVATA