Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 2 luglio 2019: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Vergine

Oroscopo oggi martedì 2 luglio 2019

L’oroscopo di oggi, 2 luglio 2019, ce lo regala Paolo Fox grazie alla sua consueta rubrica Latte e Stelle sulle frequenze di LatteMiele. Andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. Il segno del Leone vive una settimana media, con una fine di luglio che prospetterà grandi soluzioni. La Vergine non si stanca di ripetere piani che poi andranno attuati di conseguenza. La Bilancia vive giornate pesanti, ma potrebbe provare a vivere tutto con grande tranquillità. Lo Scorpione in cerca di un accordo che possa portare a termine diverse situazioni complicate. Il Toro si trova a fronteggiare dei cambiamenti e non sempre questi possono essere graditi. I Gemelli devono provare ad ascoltare il proprio cuore alla ricerca di alcune conferme che però purtroppo tardano ad arrivare. Il Cancro fronteggia delle pratiche complesse e la pressione deriva dal sentirsi sempre e comunque giudicati. A volte si è davvero sensibili e anche profondi. Clicca qui per la classifica della settimana

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Per l’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox partiamo dai segni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone ha una settimana media, il meglio si ha da fine luglio e ora in ogni caso si è al comando, se c’è un problema di base. Sia sul lavoro che in amore ora si può recuperare. La Vergine non si stanca di ripetere che deve fare piani importanti pensando al proprio autunno. Questo è il momento di definire le imprese non di farle. In amore ci sono maggiori tranquillità. Ci si chiede cosa sia accaduto nel mese di giugno. La Bilancia martedì e mercoledì ha giornate pesanti c’è un fatto passato che è difficile da cancellare. Una storia potrebbe mostrare la corda, meglio evitare le crisi. Se non è un problema di crisi è un problema di lontananza. Si è presi da mille situazioni diverse, magari si deve programmare quello che si farà in autunno e questo crea stress. C’è una persona che dà ai nervi. Lo Scorpione può riconfermare un accordo o sottoscrivere un patto oppure ora si vuole vederci più chiaro.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ora è il momento di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro per l’oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete quando ci sono problemi che non si risolvono e persone che non danno retta si pretende attenzione, poi martedì e mercoledì sono giorni in cui qualcosa non va, anche in famiglia e nell’amore. Non sono situazioni irreparabili ma che si possa alzare la voce è probabile. Il Toro ha solitamente paura dei cambiamenti, ma Urano che ora è entrato nel segno da marzo dice che non si può stare fermi. Ognuno ha la propria storia, c’è chi il cambiamento lo ha visto imposto dal destino, chi lo cerca e chi si deve dare una mossa. Dopo una certa staticità si riparte. Luglio è un mese bello per i sentimenti. I Gemelli devono ascoltare la voce del cuore piuttosto che quella del padrone o di qualcuno che vuole fare la voce grossa. Chi può aspettare l’autunno sarà premiato chi non lo può fare già da ora deve dire stop. Il Cancro ha questioni pratiche complesse, si è giudicati quotidianamente e si è davvero molto sensibili e profondi. Per questo non si affrontano mai le cose con tutta questa superficialità. Non è facile quando si ha un animo così sensibile.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo l’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario tra luglio e agosto vive una bella rinascita, agosto è un mese molto importante. La prima settimana di agosto sarà molto influente, insomma fin da questa prima settimana di luglio bisogna agire in modo tale da arrivare pieni di risorse. Si può rilanciare una sfida sentimentale. Il Capricorno si trova di fronte a due giorni di tensione, le persone che tentano di gestire sono tante. Si vuole organizzare la vita agli altri, anche non ci si fida in modo completo ma quando le persone pesano un po’ troppo sulla vita si ha un calo fisico. L’Acquario ha bisogno di attenzioni ma in questi giorni c’è bisogno anche della rivalutazione delle forze. Questo è un momento in cui si capisce cosa davvero è importante. Se negli ultimi tempi si è pensato di essere importanti o di fare il bello e il cattivo tempo in questo momento non è così. Molti Acquario adesso stanno chiudendo i portafogli ed esaminano le spese. I Pesci ormai hanno visto passare molto tempo dalla crisi d’amore che qualcuno ha vissuto agli inizi della primavera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA