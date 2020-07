Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 luglio 2020/ Amore e Lavoro, quali i segni top e flop?

L’oroscopo di Paolo Fox ci fa vedere da vicino anche i segni al top della giornata di oggi, 2 luglio 2020. Prendiamo come riferimento quanto detto ai microfoni di LatteMiele. Sole e Luna in buon aspetto regalano allo Scorpione lo slancio per vivere delle giornate interessanti. In queste si vuole avere la forza di trovare delle risposte anche per dare agli altri la possibilità di credere maggiormente in quanto si ha nel cuore di più profondo. I Gemelli devono avere la forza di ricostruire in un periodo che può essere davvero molto importante per mettere le basi per un futuro scintillante. C’è determinazione e voglia oltre la spinta delle stelle. Il Cancro deve sfruttare in questo momento la sua natura profonda. Grazie alla gestione delle emozioni si possono ottenere dei grandi risultati. I Pesci riescono ad essere decisamente intuitivi. In queste ore potrebbe arrivare la forza per darsi una spinta verso il futuro, grazie anche alla possibilità di affidarsi alla propria voglia di fare.

Oroscopo Lavoro – L’Ariete rischia di essere davvero molto polemico. Le difficoltà interiori nascono da qualcosa che si ha in mente da diverso tempo per il quale non si è trovata la forza di reagire. Il periodo di chiusura non ha portato via al Toro la voglia di reagire e di trovare nuove possibilità verso il futuro. Da sabato ci sarà una situazione astrologica interessante anche verso il futuro e che promette delle svolte interessanti. Negli ultimi mesi i Gemelli si sono trovati di fronte a una realtà che obbliga ora a ricostruire tutto quello che non ha funzionato. C’è forza e determinazione per raggiungere i risultati da tempo sperati. Il Cancro ha una tendenza naturale a cambiare vita e in questo periodo potrebbe essere spinto a farlo in virtù di una possibile ed eventuale rinascita. Alcuni però si troveranno di fronte a dei dubbi per la sottoscrizione di alcuni accordi. Il Sagittario vive un momento di riflessione, in questi giorni infatti si prepara per dei progetti futuri che potrebbero dare il via a una crescita esponenziale sotto diversi punti di vista. Fondamentale rimane come sempre la voglia.

Oroscopo Amore – L’Ariete deve ricordare che i sentimenti salvano. L’amore non si è affatto dimenticato del segno, anzi pare proprio che sia stato sia stato il segno a metterlo da parte. C’è tempo, ma si deve assolutamente recuperare. Il Toro risulta confuso in questo periodo cosa che potrebbe portarlo a fare degli errori non rimediabili. I Gemelli si potrebbero ritrovare di fronte a un amore da ricostruire. In questi giorni si sta lottando con le tessere di un puzzle che porta alla felicità ma che in questi giorni è piuttosto complicato da fare. La natura profonda aiuta il Cancro a vivere momenti intriganti. In questo periodo il segno riesce ad approfondire il suo io interiore arrivando a del le conclusioni che ma si era pensato solamente poter sfiorare. La determinazione e l’intraprendenza sono di certo capacità che non mancano e che in questo momento si fanno sentire. I Pesci sono più intuitivi del solito in questo periodo e potranno sfruttare questa predisposizione per arrivare a colmare il gap con qualche evento sfortunato di troppo. Ora però c’è voglia e possibilità di ripartire.



