Oroscopo Paolo Fox oggi 2 luglio 2020/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 luglio 2020: Ariete e Cancro

L‘oroscopo di Paolo Fox va avanti nel suo studio con altri due segno. L’Ariete in questi giorni è polemico, tutto nasce dal fatto che le cose che avete ora in mente non si sono realizzate e ci sono perplessità. La situazione era prevista già da inizio anno. Si tratta di un periodo non di fermo oppure di stanchezza e non azione, ma di riflessione. Dovete programmare quello che sarà possibile attuare a settembre o ottobre. L’amore non si dimentica ma forse siete voi ad averlo dimenticato. I sentimenti salvano.

Il Cancro ha una natura profonda, chiusura significa approfondimento interiore e ora si è resa conto che bisogna sollevare lo sguardo al cielo perché ci sono le cose da vivere e una natura intera mai vissuta. Tendenza a cambiare la vita. Stress dato da Giove in posizione. Dubbi su sottoscrizione accordi. L’amore promette bene con Agosto con una Venere nel segno.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 luglio 2020: Toro e Gemelli

Andiamo avanti nello studio dell’oroscopo di Paolo Fox. Il Toro nelle prossime 48 ore è confuso, Toro Vergine e Capricorno sono segni di terra che dominano gli schermi. Riacquistate energia prima degli altri. Adesso si può cogliere una grande occasione. Dubbi sul piano economico, però fate attenzione perché è un anno complicato. Tante persone hanno approfittato del periodo di chiusura per sviluppare nuovi progetti. Molto richieste sono le case con giardino o le tenute in campagna. Le persone hanno capito che si può vivere con grande semplicità. L persone hanno scoperto che si può vivere con semplicità risparmiando. Siete portati per tutto ciò che è genuino e sincero. Bel cielo quello che parte da sabato.

I Gemelli devono ricostruire tutto quello che non ha funzionato negli ultimi mesi che ha vissuto. Grazie alla lunga pausa molti hanno rivalutato il valore della famiglia. Va detto anche ai Gemelli che non stavano mai fermi per paura di rimanere soli. Fa bene capire chi siamo ogni tanto.





