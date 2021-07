Oroscopo Paolo Fox oggi 2 luglio 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: Amore e Lavoro

I Segni di Acqua scoprono tutte le previsioni che li riguardano svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di venerdì 2 luglio 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per i segni di Acqua

Per i nati sotto il segno dello Scorpione queste prime giornate di luglio sembreranno conflittuali come quelle che hai vissuto tra fine aprile e maggio, quando sembrava che andasse bene, quando i rapporti più complicati c’è stata maretta. Poi dipende anche dal tipo di lavoro che fai, per esempio potresti entrare facilmente in discussione con un’azienda con un gruppo, dire questa cosa non la faccio più me ne vado, insomma in maniera più o meno irruenta, perché poi ognuno ha il proprio carattere e le proprie convenienze, c’è qualcosa da rivedere. In realtà il futuro ti spaventa, quando gestito in maniera così spontanea e impulsiva. Ma evidentemente certi percorsi non erano più facili da vivere, da attuare o da seguire. Questo è un week-end nella quale non bisogna sforzarsi.

Per il Cancro ultimamente queste stelle ti hanno un po’ sballottato, nel senso che ti hanno gettato in certi giorni situazioni di grande fermento, in altri di grande incertezza. Dunque, stai cercando un equilibrio: autunno inverno è tutto il 2022 sono importantissimi. Ma è come se dovessi iniziare un nuovo percorso, hai chiuso certe strade non vuoi più tornare sui tuoi passi, ma adesso bisogna scoprire cosa ha in serbo il destino per te.

L’amore secondo l’Oroscopo Paolo Fox per Cancro, Scorpione e Pesci

L’Oroscopo di Paolo Fox si occupa infine di amore e dello stato di forma psicofisico per i Pesci: questo venerdì hai una grande voglia di vivere sensazioni speciali. Amori nati in maniera impetuosa o magari anche un po’ troppo veloce a giugno, saranno revisionati in questo mese di luglio. Spesso vivi le emozioni in maniera superficiale, ma solo quando non vuoi farti coinvolgere troppo. In realtà, non ci riesci a lungo perché prima o poi ti lasci andare alle relazioni. Tu spesso dai molto il cambio di poco, questo perché credi nell’amore. Se c’è stato un tradimento, se pensi che una persona ti abbia dato meno, innanzitutto cerca di capire se questa persona è in grado di dare di più, perché ci sono anche quelli che sono un po’ anaffettivi o magari ricambiano ma a livello pratico, a livello di presenza l’amore che ricevono. Emozioni torneranno comunque tra sabato e domenica. Per lo Scorpione in amore perplessità.

Per il Cancro comunque considerando che questo è un destino un po’ strano, ma comunque promettente, si può dire che le preoccupazioni non hanno ragione di esistere. Ci sono dei piccoli ritardi o persone poco chiare con te.



