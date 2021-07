Oroscopo Paolo Fox oggi 2 luglio 2021/ Salute e Lavoro per Toro, Vergine, Capricorno

Toro, Vergine e Capricorno sono i segni di Terra pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di venerdì 2 luglio 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox: salute e lavoro per Toro, Vergine e Capricorno

Per il Toro non dico che aveva un periodo di austerity, ma è necessario fare solo quello in cui credi. Non ti arrabbiare se magari all’ inizio certi risultati non sono come te li aspetti.

Per la Vergine, l’oroscopo Paolo Fox ricorda che sei stato molto dubbioso, per il lavoro, per alcuni contratti. Sabato e domenica saranno giornate più facili. Se un contratto non è proprio come vorresti, se una trattativa non è andata come avresti voluto, vai avanti lo stesso perché questo non è un periodo in cui si può fare o avere tutto. A luglio e agosto ci saranno delle idee molto chiare, tanta voglia di programmare un futuro importante. Se sei del Capricorno ogni tanto sei agitato. Anche tu che dai modo di far capire che dentro di te c’è qualcosa che non va, anche tu che sei abbastanza stabile puoi vivere delle giornate strane. Sabato e domenica sono due giorni in cui potrai recuperare terreno.

Segni di Terra, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox sull’amore?

La rassegna dei segni di terra dell’Oroscopo Paolo Fox si chiude con le previsioni sull’amore per il segno della Vergine. In amore luglio porta consiglio, devo dire che la parte migliore sarà quella finale, però guarda chi ti sta attorno, porta avanti nelle relazioni valide. Per il Capricorno nei rapporti sentimentali, dimentica un piccolo distacco, magari ami molto una persona ma sei stato male, c’è stato un problema. Ricordiamo che giugno è stato un po’ fastidioso, ben venga questo luglio, che entro la fine riporta in auge sentimenti e anche decisioni di lavoro che sono state rimandate. Per il Toro riconquistare equilibrio ed energia è alla base in questo periodo. È una sensazione strana quella che provi, anche in amore. Per esempio in questi giorni anche se ami tanto una persona potrebbe andarti diversa rispetto a come era prima, o magari sei proprio tu che ti trovi in una fase, non dico di stallo, ma di grande preoccupazione, che può riguardare anche il lavoro.

