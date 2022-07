Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 luglio 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: il weekend

Iniziamo la giornata con le indicazioni dell’Oroscopo di Paolo Fox. Cosa succederà ai 12 segni zodiacali? Leggiamo cosa dicono le stelle. Per l’Ariete sono giorni pieni di stimoli e obiettivi e questo potrebbe favorire anche l’amore. Gli innamoramenti sono dietro l’angolo. Il Toro deve fare attenzione alle questioni economiche, agli acquisti e alle compravendite. I soldi non bastano mai ma presto arriveranno opportunità. Interessante il sabato dei Gemelli, con la Luna favorevole e Venere nel segno. Anche in questo caso amore positivo.

Oroscopo di Paolo Fox: Ariete, emozioni condivise

Ariete, in questi giorni la spinta non manca e hai tanti obiettivi da raggiungere, forse talmente tanti che la confusione regna sovrana. Oggi però Luna, Venere e Marte parlano di emozioni condivise. Inoltre i nati Ariete potrebbero fare colpo in amore. Con un cielo così importante, gli innamoramenti sono dietro l’angolo. Se c’è una persona che ti interessa e ti ricambia, potrebbe diventare un punto di riferimento per te, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo di Paolo Fox: Toro e Gemelli, il sabato

Toro, serve prudenza nelle compravendite, nelle questioni immobiliari o comunque in generale nell’ambito economico. Con un po’ di buona volontà, si riesce a fare tutto. In realtà il Toro avrebbe anche bisogno di qualche soldo in più, ma presto ci saranno delle opportunità, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli, per voi si prospetta un sabato interessante, con la Luna favorevole e Venere nel segno. Vi siete già innamorati? Perché se non è così, forse state pensando troppo alle questioni di lavoro, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Comunque tutto è molto effervescente in questo cielo e voi, che già di nascita avete l’argento vivo addosso, non resterete fermi. Giornata sì per i sentimenti e non solo.

