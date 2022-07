Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 luglio 2022/ Bilancia, Scorpione e Sagittario: le stelle

Nuovo sabato in arrivo, cominciamo la giornata con l’Oroscopo di Paolo Fox. Come sarà questo weekend per i 12 segni zodiacali? Per la Bilancia Giove è in opposizione ed è il caso di circondarsi di persone positive. Lo Scorpione ha tante cose da fare ed è sotto pressione e forse anche un po’ insoddisfatto ma non è tempo di fare polemica. Per il Sagittario cielo migliore, con tanti progetti in arrivo, anche dal punto di vista sentimentale.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia, Giove in opposizione

Bilancia, con Giove in opposizione purtroppo devi quotidianamente lottare anche con pensieri negativi. L’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia: cerca di essere positivo, ma soprattutto di circondarti di persone piacevoli. Questo è l’unico modo per stare bene in una giornata che comunque, nella confusione generale, è migliore del previsto. Dunque sorridi e vai avanti.

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Sagittario, occhio ai sentimenti

Scorpione, tante e troppe cose da fare. È da ieri che sei sotto pressione, ma domenica sarà una giornata più tranquilla. Puoi cambiare in questo momento gruppo, ruolo o avere ritmi e orari inconsueti e questo può provocarti ovviamente sbalzi d’umore. Tuttavia, questo cambiamento è stimolante. Non dimenticare che Marte fra qualche giorno sarà in opposizione e potrebbe farti sentire un po’ insoddisfatto. Forse, dice l’Oroscopo di Paolo Fox, devi mettere a posto qualcosa anche in famiglia. Questa sera, stop alle discussioni, soprattutto se già ieri hai vissuto una giornata polemica.

Sagittario, è un cielo di tutto rispetto il tuo! Addirittura i più fortunati potrebbero iniziare a fare progetti per il prossimo anno perché queste stelle ti proiettano verso un futuro migliore. Attenzione ai sentimenti: questo è un momento in cui tanti faranno una grande scelta. C’è chi dopo anni di fidanzamento deciderà di sposarsi, anche se non senza un po’ di ansia, come è normale che sia. Niente paura, vai avanti, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.











