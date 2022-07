Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 luglio 2022/ Cancro, Leone e Vergine: amore e fortuna

Sabato, inizia il weekend. Come sarà questa giornata per i segni zodiacali secondo l’Oroscopo di Paolo Fox? Vediamo cosa dicono le stelle. Il Cancro ha vari ripensamenti e spesso cambia rotta. Da tempo ha deciso di cambiare vita e a volte ha voglia di mandare tutti al diavolo. I sentimenti sono in recupero. Per il Leone è un cielo importante e questo potrebbe provocare le invidie degli altri. Meglio evitare le provocazioni. Per la Vergine è tempo di risolvere dubbi di amore e forse dare anche più peso ai sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, ripensamenti?

Cancro, di ripensamenti ce ne sono tanti e poi quando si cambia rotta, per scelta o per destino, molti si ritrovano ad avere persone contro. Se di recente hai deciso di cambiare vita e di non fare più lo stesso percorso o di mollare un certo gruppo, adesso è normale che tu debba fare delle scelte diverse. In questi giorni potrai avere qualche nemico o magari sei tu che qualche volta hai voglia di mandare tutti al diavolo, soprattutto quelli che ti hanno dimenticato. L’Oroscopo di Paolo Fox dice: sentimenti piano piano in recupero e dal 18 di più.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, l’amore…

Leone, questo è un cielo importante. Più fai progressi, più attiri addosso a te invidia: fai attenzione alle persone negative! Fermare questo impeto che coinvolge il tuo segno e la tua vita per gli altri sarebbe un peccato. Oggi Luna, Marte e Giove favorevoli, indicano proprio un grande successo personale, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Sul lavoro evita le provocazioni: magari ti mettono in una condizione di scelta e tu potresti involontariamente favorire qualcuno. Attenzione a non prestare il fianco alle polemiche.

Vergine, ci sarebbe da risolvere qualche dubbio d’amore che può essere di diversi tipi. Se hai una persona che ti piace – non è detto che ci sia una crisi – sei lontano fisicamente o col pensiero. Se invece ci sono vere questioni di disagio, allora doppia prudenza, non tanto oggi, quanto domani, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Alcuni nati Vergine, soprattutto gli uomini, danno più peso al lavoro che all’amore, ma se non si ha qualcuno con cui star bene poi è difficile avere successo in altri ambiti.

