Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 luglio 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: come andrà

Come sarà il sabato dei segni zodiacali? L’Oroscopo di Paolo Fox ci dà le sue indicazioni. Per il Capricorno è il momento di accontentarsi visto il cielo non proprio brillante. Questo segno ha vissuto giornate pesanti e ora finalmente va meglio, ma attenzione alle questioni legali. Per l’Acquario, luna opposta: se non ci fosse questa sarebbe davvero un gran sabato. Meglio rilassarsi un po’ in questo periodo. Per i Pesci, forse questo segno si sente leggermente sfruttato e con qualche squilibrio anche in amore.

Oroscopo di Paolo Fox: Capricorno, meglio accontentarsi

Capricorno, questo è un momento in cui bisogna accontentarsi. Tu sei un segno zodiacale che vuole sempre il massimo ed è un po’ pignolo quindi non è semplice. Avrai notato che alla fine di giugno ci sono stati dei rallentamenti oppure hai dovuto accettare dei compromessi e tutto questo ovviamente non ti è piaciuto. Mercoledì e giovedì sono state giornate più pesanti. Domenica buona giornata soprattutto per parlare di relazioni. L’Oroscopo di Paolo Fox consiglia: fai attenzione alle questioni legali e burocratiche. L’anno prossimo avrà delle belle sorprese e ora bisogna forse ripartire da zero.

Oroscopo di Paolo Fox: Acquario e Pesci, il tuo sabato

Acquario, se non ci fosse quella Luna opposta, sarebbe un grande sabato. Noto però che c’è qualche incertezza, forse anche fisica. Se ultimamente hai fatto troppo, devi rilassarti un po’. Questi non sono due giorni critici per l’amore, ma vorrai stare un po’ per conto tuo. La giornata di domani è migliore. Questo sabato meglio farsi scivolare le cose addosso, anche in famiglia. Circondati di persone positive, dice l’Oroscopo di Paolo Fox!

Pesci, a volte ti sembra di essere un po’ sfruttato dagli altri, perché sei una persona molto generosa e ti piace fare le cose per gli altri. Però molti si sono abituati a questo modo di fare e adesso pretendono cose che non dovrebbero pretendere, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Ecco perché sei un po’ nervosetto in questa giornata. Se in amore pensi che ci sia uno squilibrio fra ciò che dai e ciò che ricevi vorrai vederci chiaro, soprattutto domani.

