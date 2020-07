Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 luglio/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L‘oroscopo di Paolo Fox torna puntuale come ogni giorno anche oggi, 2 luglio 2020. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle sulle frequenze di LatteMiele. Il Leone ha voglia di sentirsi amato, sul piano soldi e lavoro la stagione odierna sarà di tagli. Fa soffrire di più i Leone. La Vergine conta su tante cose in più. In amore tante coppie si sono allontanate e chi inizia adesso a lavorare conta su qualcosa di nuovo. Recuperate prima degli altri. Amore si recupera in agosto. Bene le questioni che avete vissuto a livello pratico.

Bilancia e Scorpione: che giornata sarà secondo Paolo Fox e il suo oroscopo?

Andiamo avanti nello studio dell‘oroscopo di Paolo Fox. La Bilancia ha giornate strane. Il vero periodo difficile riguarda le sicurezze che avete a livello professionale. Non si trova equilibrio sul lavoro ma l’amore ora vi può salvare. Storia ufficiosa che la Bilancia vuole trasformare in ufficiale. Lo Scorpione vuole vivere belle intuizioni tra martedì e mercoledì e regalare ad altri belle dritte. Sole e Luna in buon aspetto. Sogno premonitore e grande emozione. Da una parte siete volitivi, poi però c’è l’aspetto dell’acqua che riporta alla magia e al mistero ed all’inclinazione per le ispirazioni.

