Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 maggio 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox che tornano d’attualità in questo 2 maggio 2021 sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questo spazio vogliamo occuparci in particolare dei segni di Fuoco: dunque è il momento di leggere le stelle – o meglio, l’interpretazione che ne ha dato l’astrologo più famoso d’Italia – per quanto riguarda Ariete, Leone e Sagittario.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Ariete e Leone secondo Oroscopo Paolo Fox?

Nati Ariete? Specialmente se già la giornata di ieri ha portato qualche difficoltà, sarebbe bene cercare di agire con ponderazione per evitare che questa domenica possa causare ulteriori problemi. Il desiderio di concludere al più presto le situazioni problematiche ereditate dagli anni passati potrebbe generare qualche tensione: dedicare alle cose il giusto tempo potrebbe aiutare ad arginarle.

Capitolo Leone: I progetti portati avanti nel corso degli ultimi anni potrebbero presto regalare soddisfazioni interessanti, ma sembra persistere una condizione di malessere cui è necessario fare fronte. Anche i rapporti interpersonali potrebbero risentire di questa situazione, e veder nascere conflitti e competizioni poco piacevoli.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Ultimo segno di Fuoco che analizziamo in questo spazio è il Sagittario: che domenica sarà per i nati nel segno? Secondo Paolo Fox: i blocchi che hanno caratterizzato l’ultimo anno sembrano lasciare spazio ad un piccolo recupero, capace di restituire un po’ di energia. I sentimenti sembrano invece vivere ancora qualche confusione, portando qualcuno a mettere in dubbio le passioni che potrebbero essere nate ad inizio Aprile. Attenzione ai contrasti con Vergine e Pesci.

