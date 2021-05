Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 maggio 2021/ Previsioni Cancro, Scorpione e Pesci…

Focus sui segni d’Acqua, per quanto possa apparire come una contraddizione a livello prettamente lessicale. Vogliamo infatti occuparci di Cancro, Scorpione e Pesci in questo 2 maggio 2021, prendendo come punto di riferimento le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. Continuate a leggere…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Cancro e dello Scorpione secondo Oroscopo Paolo Fox?

Capitolo Cancro: nonostante la situazione astrologica di questa domenica non sembri indicare grosse difficoltà, le tensioni ereditate dai giorni precedenti potrebbero rendere queste ore piuttosto pesanti, specialmente se ci si trova ad essere circondati da persone poco incoraggianti.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 maggio 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno...

Nati Scorpione? Una Luna importante sembra offrire un parziale recupero, ma restano alcune importanti opposizioni planetarie da contrastare. La presenza di Sole, Mercurio e Venere contrari, infatti, sembrerebbe continuare a portare ansie e preoccupazioni difficili da superare.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

I Pesci sono l’ultimo segno zodiacale con cui chiudiamo questo approfondimento legato alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox: le difficoltà vissute nel corso degli ultimi giorni sembrerebbero aver creato qualche tensione a livello emotivo, ma presto si potrà contare sull’arrivo di nuovi cambiamenti. Giove nel segno a partire da metà Maggio invita a superare i contrasti interiori per riuscire ad ottenere il massimo dalle situazioni che potrebbero delinearsi. Chissà se l’astrologo avrà ragione…

Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 maggio 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario...

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 maggio 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

© RIPRODUZIONE RISERVATA