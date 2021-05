Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 maggio 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario…

Quali sono i segni d’Aria? Gemelli, Bilancia e Acquario. Se avete risposto senza cercare su Google i segni dello Zodiaco siete preparati. Questo vuol dire, molto presumibilmente, che sapete già che questo è lo spazio dedicato alle previsioni dell’oroscopo che Paolo Fox, sulle frequenze di Radio Latte & Miele, riserva proprio a questi segni. Cos’aspettarsi da questa domenica 2 maggio 2021? Continuate a leggere per scoprirlo…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Gemelli e Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Cosa dire rispetto al segno dei Gemelli? Il bisogno di esprimere la propria creatività potrebbe estendersi anche ai sentimenti, spingendo qualcuno ad assumere atteggiamenti più intraprendenti. Venere nel segno potrebbe donare al mese di Maggio emozioni molto interessanti, oltre a fornire delle buone occasioni anche in ambito lavorativo.

E la Bilancia? Le tensioni accumulate per i disagi vissuti durante l’ultimo periodo potrebbero riflettersi negativamente sulla condizione fisica di qualcuno. Questo fine settimana potrebbe aver riportato a galla alcune questioni legate all’ambito familiare, creando conflitti difficili da gestire. Attenzione a non assumere toni eccessivamente polemici.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Non possiamo congedarci senza prima aver illustrato le previsioni dell’oroscopo dell’Acquario per questa domenica 2 maggio. Questo anno potrebbe portare numerose novità interessanti, ma sarà necessario trovare il coraggio per mettersi in gioco ed abbandonare il passato. L’insoddisfazione che sembra rendere queste giornate particolarmente pesanti si trasformerà presto nel motore di questo cambiamento.

