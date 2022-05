Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 maggio 2022/ Bilancia, Acquario, Gemelli: le previsioni

Che giornata sarà per i segni di Aria? Il weekend se ne è andato, ma c’è una nuova settimana da affrontare. Ad aiutarci a farlo al meglio l’oroscopo Paolo Fox, con le sue previsioni di oggi, lunedì 2 maggio 2022, per Bilancia, Acquario, Gemelli, fornite nel corso del consueto appuntamento radiofonico su Radio Latte Miele…

Oroscopo Branko oggi 2 maggio 2022/ Previsioni per tutti i segni: da Ariete a Pesci

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia, scelte da fare

Questa è una settimana che impegna molto i Bilancia, in una trattativa o con i pensieri: attenzione che potreste fare scelte sbagliate, se non ragionate nel modo giusto. La Bilancia, secondo l’oroscopo Paolo Fox, prima di arrivare ad essere scontrosa, ci mette tempo, però una volta che è partita o che si sente tradita, a quel punto scatena l’inferno. È chiaro che in questi giorni siete contro qualcuno e bisogna ricordare che ognuno ha il suo senso di giustizia: ciò che è giusto per voi, potrebbe non esserlo per qualcun altro. Prudenza!

Oroscopo domani 3 maggio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni amore e salute

Oroscopo Paolo Fox: attese per Acquario e Gemelli

L’Acquario in questo momento deve fare una scelta secondo l’oroscopo Paolo Fox, ovvero rinunciare a qualcosa per ottenere altro: tutto non si può avere. Gli Acquario conoscono la propria vitalità e non si sono mai sognati di perdere di vista il proprio individualismo, la propria autonomia, ma l’unica accortezza sarà quella di evitare qualche atteggiamento un po’ troppo egocentrico. Sappiamo che siete bravi e capaci, ma non giudicate gli altri! In questo momento cercate di vivere di più all’aria aperta, a contatto con la natura. Se puoi, organizzate un viaggio e non isolatevi dal mondo. Nuovi incontri favoriti, con Venere che domani torna attiva.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 maggio 2022/ Vergine, Capricorno, Toro: il loro lunedì…

Per quanto riguarda i Gemelli, l’oroscopo Paolo Fox spiega che devono solo attendere che Giove torni in posizione favorevole, da martedì prossimo: abbiamo quindi una settimana in cui si deve stringere i denti o perlomeno evitare le provocazioni. Stanchezza sul lavoro, ma già promesse per un cambiamento. In amore, questa è una giornata un po’ annoiata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA