Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 maggio 2022/ Leone, Sagittario, Ariete: le stelle

L’oroscopo Paolo Fox torna oggi, lunedì 2 maggio 2022, con la sua analisi dei segni di Fuoco. Amore, lavoro e salute: che giornata sarà quella odierna per i segni Leone, Sagittario, Ariete? Ce lo dice l’astrologo, che attraverso i microfoni di Radio Latte Miele ha fornito le sue previsioni tanto attese…

Oroscopo Paolo Fox: Leone, nuove sfide

Il Leone deve iniziare a godere di questo periodo importante: abbiamo già una bella Venere e poi avremo Giove, molto intrigante. Partita vinta? Perché no? Una sfida può essere vinta e voi amate le sfide, anche se sono impegnative. Dovete solamente pensare che da oggi in poi, soprattutto dal 10 maggio, sarete un po’ invidiati. Bello questo cielo primaverile per tutti i nati Leone che vogliono sposarsi, convivere oppure ufficializzare una relazione d’amore.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario e Ariete in ripartenza

Settimana ancora un po’ di attesa per i Sagittario secondo l’oroscopo Paolo Fox, ma poi si riparte alla grande e così, per metà maggio, sarete pronti a nuove sfide o magari già sapete che andrete a lavorare e fare delle cose nuove. Peccato per questa settimana ancora un po’ rallentata: voi vorreste accelerare, ma pare che per il momento non sia possibile, proprio perché certe situazioni partono tra qualche giorno. Non stancatevi, cercate di mantenere la mente libera da pensieri e il fisico in piena forma.

I nati sotto il segno dell’Ariete sono al centro dell’attenzione di questo cielo che spinge all’azione per l’oroscopo Paolo Fox. Sappiamo che siete dei temerari e volete vincere ogni sfida e adesso si può fare quel salto in più che molti aspettavano, persino liberarsi da un peso. Se ha successo, l’Ariete non ama cambiare, ma questa volta, se c’è stata una variazione nel lavoro che inizialmente avevate preso male, adesso avete capito che era meglio così. L’amore è più vicino e c’è chi riscopre il valore della famiglia.

