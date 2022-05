Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 maggio 2022/ Scorpione, Pesci, Cancro: la giornata…

Si apre una nuova settimana per i segni di Acqua: che giornata sarà quella odierna? C’è l’oroscopo Paolo Fox, tramite i canali di Radio Latte Miele, a regalare le sue previsioni. Così i nati Scorpione, Pesci, Cancro potranno rendersi conto di come andrà oggi, lunedì 2 maggio 2022 e quali sono le indicazioni dell’astrologo per questi segni…

Oroscopo di Paolo Fox: Scorpione, nuovi incontri

Gli Scorpione hanno una bella capacità di innamorarsi: nuovi incontri possono soddisfare pienamente, secondo l’oroscopo Paolo Fox. Questo accade perché non è che avete cambiato gusti, ma avete capito che non bisogna pretendere troppo. Certo che se c’è una persona che vi piace, questo è il momento giusto per rivelare tutto il vostro amore. Questo è un oroscopo importante per parlare, chiedere un trasferimento e sappiamo che, entro l’autunno, molti inizieranno nuovi programmi.

Oroscopo di Paolo Fox: Pesci e Cancro, stelle strane…

In questo cielo si legge una piccola, velata insoddisfazione per i Pesci all’inizio della settimana, poi però avremo un cielo migliore. Si può dire che tutto è cambiato da qualche tempo e tutto cambierà. Domani saluteremo Giove, che esce dal vostro segno zodiacale, ma questo non vuol dire che le cose non andranno bene o che ci sarà meno da fare. Spero che gli ultimi mesi abbiano portato dei cambiamenti importanti: anche quelli più dolorosi, alla fine usciranno positivamente perché se avete capito che una persona non era come la immaginavate, allora è stato meglio perderla che tenersela. Se in questi giorni avete una persona che vi ama, cercate di non essere troppo nervosi fra martedì e mercoledì. In fondo, l’inizio di questa settimana mette un po’ a repentaglio la tua sicurezza, ma poi si recupera, già a partire da venerdì.

Sono stelle un po’ strane per coloro che sono nati sotto il segno del Cancro perché, per quanto riguarda le questioni di lavoro o personali, vi trovate secondo l’oroscopo Paolo Fox un po’ lontani dal pensiero degli altri. Quante volte, di recente, vi siete sentiti dire che sei un bastian contrario? In realtà non è così, perché voi vorresti andare d’amore e d’accordo con tutti, ma quando vi trovi davanti delle persone assurde, che non capiscono neanche i vostri sentimenti o che interpretano al contrario quello che dite, allora andate fuori di testa. Attorno a giovedì comunque la settimana ispirerà bene.











