Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 maggio 2022/ Vergine, Capricorno, Toro: il loro lunedì…

Vergine, l’amore secondo le previsioni dell’ Oroscopo Paolo Fox

Questa è ancora una settimana che, soprattutto all’inizio, sarà ancora arrugginita per i nati sotto il segno della Vergine. Fino a mercoledì, secondo l’oroscopo Paolo Fox, saranno giorni in cui avrete a che fare con un po’ di stress e nervosismo. Dalla prossima settimana si viaggerà certamente meglio, perché avremo un cielo più tranquillo. Ad ogni modo, ve la prendete troppo, soprattutto in amore: lasciatevi scivolare un po’ le cose addosso, perché altrimenti rischiate di arrabbiarti e poi dovete fare doppia fatica per cercare di ritornare sereno.

Oroscopo Paolo Fox: Capricorno e Toro, giornate interessanti

Rinascita a metà per i Capricorno: questa è una settimana interessante dal punto di vista lavorativo e pratico, nel senso che potrai anche ricevere una conferma, se la chiedete. Però in amore c’è qualche ombra che sarà più evidente la prossima settimana. Intanto, attenzione a quello che sentite, dite e provate: le vostre emozioni potrebbero non essere allineate a quelle del partner oppure, se siete single, potreste provare interesse per una persona che non ci sta o è già legata. State attenti a non mettervi nei guai! Oltretutto, alcuni Capricorno sono un po’ stanchi di fare da cuscinetto per le crisi del partner e potrebbero sentirsi nuovamente giù di corda, se non vengono ascoltati.

Questa settimana il Toro è forte secondo l’oroscopo Paolo Fox: ci saranno delle giornate interessanti, già da venerdì. Un cielo che spinge ad amare e a superare vecchi rancori e tensioni. Se ultimamente avete festeggiato qualcosa, bene così, perché questo è un periodo in cui vi piace condividere le cose con gli altri. Settimana molto interessante!











