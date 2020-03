Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 marzo 2020/ Leone e Gemelli al top, ma Toro e Vergine…

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare quelli che sono i segni al top per la giornata di oggi, 2 marzo 2020. Il Leone si troverà a vivere una settimana davvero interessante e con coraggio può avere la grande determinazione di andare avanti e ottenere risultati importanti. Sono interessanti le stelle per i Gemelli che potrebbero trovarsi a fare dei passi avanti di fronte a tutte le questioni che da tempo sono in agenda. L’Acquario ha una Luna favorevole che regala una situazione davvero molto interessante sotto diversi punti di vista. Nonostante questo alcune situazioni legate al lavoro rischiano di essere considerate non adatte al momento. Forse c’è da ragionare più a lungo per trovare la forza di agire in maniera concreta. In amore si deve essere pazienti, ma proprio questa Luna potrebbe portare a delle ottime intuizioni.

LAVORO – Analizziamo il campo del lavoro per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox. Il Toro ha buone possibilità di andare avanti sia in campo professionale che nel lavoro. Questo è un momento interessante con delle stelle concrete e che regalano delle soluzioni davvero intriganti. Il Cancro sta cercando dei riferimenti nuovi e probabilmente in questo momento può costruire il suo futuro con maggiore tranquillità. Bisogna essere sereni per riuscire a raggiungere quanto nell’ultimo periodo è stato accarezzato ma mai raggiunto. Il cielo sembra essere piuttosto nervoso per la Vergine che potrebbe trovarsi a vivere dei problemi di soldi. Attenzione però perché entro marzo si dovrebbe prendere una scelta che potrebbe portare a interessanti ripercussioni verso il futuro.

AMORE – Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con il campo dell’amore. L’Ariete cerca uno slancio nel campo sentimentale, in un 2020 che propone discorsi interessanti anche se non concretizzabili sempre e comunque. Venere sarà nel segno dei Gemelli per diversi mesi e questo potrebbe rappresentare un bel salto di qualità verso un recupero che possa spazzare finalmente via le situazioni da considerarsi negative. Il Capricorno potrebbe decidere di cambiare per l’ennesima volta percorso. E’ un momento in cui ci si rende conto di poter mettere una marcia in più e dunque di raggiungere obiettivi importanti. L’Acquario può decidere di abbandonare un percorso che al momento non è più conforme ai propri obiettivi e che sembra aver lasciato qualche dubbio di troppo.



