Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 marzo 2020/ Scorpione, Gemelli, Toro, Ariete e…

Oroscopo: le previsioni di oggi 2 marzo per Ariete, Gemelli e Toro

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni di Ariete, Gemelli e Toro. L’Ariete si avvicina a un periodo che è un preludio di una nuova vita. Sarà però a rallentatore e spesso fate errori perché siete di fretta. L’importante è arrivare e il 2020 apre discorsi che non saranno concretizzabili subito. In amore slancio. I Gemelli sono un po’ impoveriti, il 2019 è stato un anno di remissione ma ora si pò recuperare. Il mese di marzo potrebbe essere importante ma ora non si deve esagerare con il rapporto con gli altri, soprattutto se si arriva da mesi complicati. Grande recupero in vista di una Venere che sarà nel segno per molti mesi. Il Toro ha buone stelle e fa passi in avanti, molti vogliono andare avanti sia nel lavoro che nello studio. Chi ha un amore in ballo o entro la fine dell’anno vuole portare avanti un progetto. Non bisogna isolarsi se si è soli da tempo.

Paolo Fox, oroscopo per Cancro, Bilancia e Scorpione

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox ora soffermiamoci su Cancro, Bilancia e Scorpione. Il Cancro sta cercando riferimenti affettivi nuovi e maggiore serenità anche nel lavoro. Ma come si fa quando si è sempre in competizione? L’anno scorso si è cambiato stile di vita e da un lato si è contenti perché sono arrivate maggiori responsabilità ma, dall’altro lato, forse si pensava che si stava meglio un tempo. La Bilancia vive alla giornata, si è presi tra due fuochi, perché si vuole fare una cosa e altri vogliono che se ne faccia un’altra. In questo periodo per quieto vivere si potrebbe anche dire sì, ma non è detto, ci si potrebbe anche arrabbiare. Chi frequenta non deve tendere troppo la corda. Lo Scorpione ha tante cose da fare e questo è un momento in cui mettersi in gioco è facile. Giove favorevole fino a fine anno, quindi se si deve portar avanti un progetto oppure stare con una persona il periodo è di riscossa. Energie in più.

