Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 marzo 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: le previsioni

Mercoledì e nuovo appuntamento con l’Oroscopo Paolo Fox. Come andrà questa giornata? Cosa aspettarsi? L’astrologo fa le sue previsioni sui canali di Radio Latte Miele. Ariete, Leone e Sagittario: ecco come andrà la giornata dei segni di fuoco secondo i pianeti e le stelle.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, fuori dalle tensioni

L’Ariete, piano piano, comincia ad uscire fuori da quella rete di tensioni che sono state oggetto di grande riflessione nelle ultime settimane. L’Oroscopo di Paolo Fox dice che questo segno non è ancora fuori dal tunnel, però si inizia a intravedere anche una soluzione. Spesso questa soluzione può essere drastica: se per esempio alcune persone non ti vanno bene, non gliele manderai a dire. Comunque sia, questo è un cielo che consiglia di ammorbidire i toni, nel caso in cui ci siano delle persone che non ti danno retta: non sempre lo scontro è la soluzione migliore.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 marzo 2022/ Cancro, Scorpione e Pesci: come andrà?

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Sagittario, l’amore…

Leone, il tuo segno deve agire secondo la propria volontà. Spesso sei fermo sulle tue posizioni ma a volte ci vuole un po’ di morbidezza in più. Ci vuole un po’ di attenzione nei rapporti in crisi perché da qualche tempo, molti Leone stanno vivendo una sorta di disagio che riguarda la famiglia, oppure amando anche tanto una persona si sono ritrovati a discutere pur non volendo. Cosa fare in questi casi? L’Oroscopo Paolo Fox dice che adesso è importante ricucire uno strappo, cercare di evitare conflitti che potrebbero essere addirittura più pesanti di quello che si immagina. Per quanto riguarda le coppie in forte crisi, è giusto dunque cercare un confronto, mentre per altre, che si vogliono bene, è solamente opportuno riallacciare un certo discorso interrotto. Da maggio c’è un Giove in transito: presto belle novità.

Oroscopo Branko oggi 1 marzo 2022/ Le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e...

Sagittario, non devi assolutamente perdere di vista le grandi prospettive, visto che Venere è in aspetto buono e ci sono delle novità che questo cielo propone. L’Oroscopo Paolo Fox dice che ci sono cose che devi evitare, come la fretta che spesso è cattiva consigliera. Spesso vuoi recuperare in fretta delle situazioni che non sono andate bene in questi ultimi mesi e farlo di corsa non sempre è la cosa giusta. Bisogna anche sforzarsi un po’, in questo novilunio, di ritrovare anche un’indole più avventurosa. Chi vive per troppo tempo isolato dalla realtà o magari ha paura di esporsi, bisogna tornare ad essere forti. Presto novità anche in amore.

Oroscopo domani 2 marzo 2022: Pesci, Capricorno, Sagittario, Acquario/ Le previsioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA