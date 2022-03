Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 marzo 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: la giornata

Torna l’appuntamento con l’Oroscopo Paolo Fox. Come sarà questa giornata per i 12 segni zodiacali? Come andrà il mercoledì tra lavoro, amore, famiglia e affari? Ce lo dice l’astrologo sui canali di Radio Latte Miele. Qui tutto su Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli, umore variabile

Cari Gemelli, questo novilunio dice che qualcosa non va nel vostro cielo. Magari si tratta di un umore variabile oppure ci sono anche delle tensioni che arrivano all’improvviso e vi coinvolgono. È capitato di recente di sentirti un giorno al top e il giorno dopo giù? Allora, cerca di capire cosa non va: c’è stato un problema? C’è ancora un rapporto con una persona che ti infastidisce? Cerca di scoprirlo per risolvere tutto. Dice l’Oroscopo Paolo Fox: oggi fai attenzione! Per le questioni legali e di lavoro, se ne riparla dopo maggio.

Bilancia e Acquario, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox?

Bilancia, può darsi che in questi giorni, nonostante la visione del futuro sia meno ostile rispetto al passato, tu viva qualche problema. È possibile che tu debba risolvere un contenzioso. Se c’è da fare pace con qualcuno, non è facile, perché è dall’autunno che stai ingoiando rospi e quindi in questo periodo vorresti finalmente dire la tua. I nati Bilancia di solito sembrano molto quieti, ma quando poi diventano arrabbiati… C’è da avere paura! Un consiglio dall’Oroscopo Paolo Fox: sforzati di approfondire dialogo e conoscenze. Venere dal 6 sarà migliore.

L’Acquario pensa già a quello che dovrà fare nell’immediato futuro: è un segno che ha sempre mille idee e progetti. In questo periodo c’è questo bell’ingresso di Venere nel segno e Urano, pianeta dei grandi cambiamenti e delle novità. L’Oroscopo di Paolo Fox dice che questo sarà un periodo di grandi trasformazioni. L’Acquario in questo momento ha voglia di rivoluzionare la propria esistenza: spesso è il destino che prova a farti cambiare rotta, ma adesso anche tu potresti pensare ad altro.

