Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 marzo 2022/ Toro, Vergine, Capricorno: le stelle dicono…

Un nuovo giorno, un nuovo Oroscopo. Anche oggi Paolo Fox ci fa compagnia con le sue previsioni, che come al solito arrivano sui canali di Radio Latte Miele. Come sarà la giornata di Toro, Vergine e Capricorno? Scopriamolo in questo articolo.

Oroscopo Paolo Fox: Toro, pragmatico e costruttivo

Toro, sei sempre molto pragmatico e costruttivo nei tuoi comportamenti. Ultimamente, questo segno ha una gran voglia di rimettersi in discussione o di portare avanti delle idee che in amore potrebbero anche essere in contrasto con le persone attorno. Un po’ di ironia va bene, però non si può prendere tutto con superficialità. L’Oroscopo Paolo Fox dice che ora si respira un’aria particolare soprattutto per quanto riguarda le relazioni che sono da tempo in crisi. Dopo due giorni piuttosto pesanti, questo novilunio ti aiuterà a recuperare un po’ di tranquillità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 marzo 2022/ Toro, Vergine, Capricorno: lavoro e amore...

Vergine e Capricorno, scopri le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Cari nati Vergine, l’Oroscopo Paolo Fox dice che da una parte c’è il discorso del successo, che comunque non è bloccato, ma dall’altra bisogna prestare attenzione a clausole, accordi, situazioni poco chiare. Insomma, è possibile che tu debba rinunciare ad un progetto o fare un discorso a certe persone che magari non ti ascoltano. La cosa certa è che devi fare quello che desideri, soprattutto sul lavoro. In amore per ora calma piatta, però si recupereranno molto presto tono e passionalità.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 febbraio 2022/ Previsioni: Toro, Vergine e Capricorno

Capricorno, pausa di riflessione! Questa bella Luna attiva ti porta fortuna. Poi tu sei una roccia, ma anche la roccia, se è colpita da una goccia che corrode ogni giorno, può incrinarsi dopo del tempo. Anche in amore, è molto importante trovare delle soluzioni, perché l’amore ti permette di ragionare meglio e ti sorregge se ci sono delle perplessità. L’Oroscopo Paolo Fox ti consiglia di esternare i tuoi dubbi ad altre persone e non viverli in maniera isolata.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 febbraio 2022/ Previsioni: Vergine, Capricorno e Toro

© RIPRODUZIONE RISERVATA