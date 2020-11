Oroscopo Paolo Fox oggi 2 novembre 2020/ Che giornata sarà? Ariete, Toro e Gemelli..

Ecco un breve resoconto dell’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di Lunedì 2 Novembre 2020, trasmesso in anteprima da Radio Latte e Miele all’interno della rubrica radiofonica Latte & Stelle. Dunque partiamo con l’analisi dei primi quattro segni. Per Ariete con l’inizio di questa settimana si aprono tre giornate abbastanza importanti, che però invitano a riflettere attentamente sui percorsi che si intende intraprendere. Nonostante la grande forza che caratterizza i nati sotto questo segno, sapersi imporre non è sufficiente se si compiono scelte affrettate. Per il Toro sembra farsi sentire una grande necessità di stabilità, e questo mese potrebbe aiutare a raggiungerla. Per essere sicuri di muoversi nella direzione desiderata e non rischiare di innervosirsi, sarebbe bene sincerarsi di avere al proprio fianco persone affidabili. Per i Gemelli con l’inizio di questa settimana si potrà contare su una Luna favorevole capace di regalare grande forza e chiarezza. In queste ore sarà possibile ritrovare energia e voglia di fare, oltre a una grande fantasia. Per il Cancro la situazione astrologica che sembra caratterizzare questa giornata potrebbe creare qualche difficoltà sul piano relazionale, infatti, Venere contraria potrebbe porre alcuni ostacoli nelle comunicazioni con gli altri.

Da Leone a Scorpione: cosa dice oroscopo di Paolo Fox

Proseguiamo con la scoperta dell’oroscopo di Paolo Fox, oggi su LatteMiele. Per il Leone qualche piccola difficoltà o alcuni rallentamenti che potrebbero portare un po’ di disagio. Al contrario, la situazione sembra essere molto positiva per tutto ciò che riguarda relazioni e sentimenti: da qui ai prossimi mesi molti potranno riscoprire il valore dei legami importanti e delle emozioni più sincere. Per la Vergine la giornata di oggi potrebbe rivelarsi un po’ confusa: la stanchezza e i tanti impegni a cui far fronte potrebbero portare qualcuno ad essere distratto e nervoso, mettendo in discussione anche l’ordine e la puntualità che caratterizza i nati sotto questo segno. Per la Bilancia le grandi trasformazioni che stanno riguardando lavoro e questioni economiche potrebbero tornare a farsi sentire durante queste ore, ma con l’avvicinarsi di Dicembre la situazione andrà sempre più verso un consistente miglioramento. Il mese di Novembre, inoltre, potrebbe aiutare a definire meglio anche alcune questioni sentimentali. Per lo Scorpione dopo un fine settimana faticoso, anche questo lunedì potrebbe comportare qualche difficoltà, specialmente sul piano economico. Le questioni pratiche potrebbero continuare a causare qualche difficoltà, specialmente se ci si trova ad avere a che fare con persone poco collaborative.

Oroscopo di Paolo Fox: da Sagittario a Pesci

L’analisi dell’oroscopo di oggi di Paolo Fox su LatteMiele si completa con gli ultimi quattro segni. Sagittario: nonostante questa si preannunci come una giornata piuttosto stancante, sembra finalmente possibile fare alcuni progetti da sviluppare nel prossimo futuro. Poter fare programmi potrebbe contribuire a guardare con ottimismo ai prossimi mesi. Capricorno: la confusione di queste giornate potrebbe spingere qualcuno ad assumere un atteggiamento molto riflessivo per cercare di sfuggire alle incertezze offerte da alcune situazioni. Riuscire a chiarire con se stessi le circostanze che si stanno vivendo potrebbe aiutare ad affrontare nel modo migliore i cambiamenti che si stanno verificando, ma attenzione a non lasciarsi prendere dal nervosismo. Acquario: l’arrivo di Giove e Saturno nel segno prevista per il 2021 sembra poter portare dei cambiamenti molto importanti, che daranno ai nati nel segno grandi opportunità per imporre i propri desideri, e già da ora è possibile iniziare ad avvertire qualche indizio di questo processo. Novembre porterà grandi opportunità anche in amore. fox i problemi che ci circondano potrebbero riflettersi negativamente sui nati sotto questo segno, portandoli a somatizzare alcune difficoltà. In generale, questa settimana si presenta piuttosto sottotono.



