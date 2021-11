Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 novembre 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: previsioni

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox accompagnano anche in data odierna il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus andremo ad analizzare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete impazienti di scoprire cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, martedì 2 novembre 2021? Non resta dunque che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle vi saranno amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: in questi giorni potresti incontrare una persona che avresti voluto evitare. Tanti potrebbero dirti che sei distaccato, ma in realtà ti sei stancato di dare senza ottenere. Tra giovedì e venerdì molte situazioni verranno alla luce, anche quelle più scottanti.

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Senti che c’è qualcosa che non va, è giusto chiarire quello che non funziona, perché questa Venere, in particolare da venerdì, invita alla chiarezza, quindi tutti quelli che non si sono esposti o che magari hanno un rapporto poco chiaro vorranno avere delle certezze. Cerchi sempre l’amore, di solito parti con grande entusiasmo, ma non farti prendere dall’impazienza, che potrebbe farti commettere passi avventati.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Puoi contare sulla Luna in buon aspetto, quindi ci sono giornate a cinque stelle, in cui hai un’intuizione e devi giocartela al meglio. La Venere è opposta, ma da venerdì tornerà il sereno, in quanto, se ci sono state delle tensioni, dal weekend ci sarà una riappacificazione.

