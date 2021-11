Oroscopo Paolo Fox oggi 2 novembre 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: chi al top?

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento, concederemo ampio spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete ansiosi di conoscere cosa riserverà la giornata odierna, martedì 2 novembre 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Il Leone è molto importante che non si lasci travolgere dalle polemiche, non sopporta le persone che cercano di guidarlo perché ritiene di poterlo fare da solo. Da una parte è giusto che tu abbia un atteggiamento di diffidenza nei confronti di chi cerca di plagiarti o di farti fare qualcosa che non desideri, però ricorda che le cose non sono sempre così estreme. Forse c’è chi vuole consigliarti, evitare che tu prenda una fregatura e devi ascoltarlo. Mantieni la calma”.

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario. Venere è attiva fino al fine settimana e porteranno nuove emozioni e i nodi saranno sbrogliati. Se c’è un amore importante, lo manterrai e la tensione maturata si scioglierà, batticuore ritrovato anche nel week-end quando la Luna sarà molto attiva.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Questa giornata parte con la Luna opposta, non è una giornata faticosa, ma ogni tanto ti piacerebbe buttare tutto all’aria e mandare anche a quel paese qualcuno… Può capitare di vivere dei momenti di sconforto. Adesso però l’Ariete dovrebbe provare a non forzare, ti è capitato di discutere e di pentirti di aver detto troppo. In amore devi cercare di risolvere qualcosa…

