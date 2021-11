Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 novembre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e salute

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche oggi tengono compagnia a tutti gli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in realtà, indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo approfondimento ci occuperemo esclusivamente dei segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso in occasione del suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, martedì 2 novembre 2021?

Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 novembre 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Tra giovedì e venerdì avrai una bella combinazione planetaria, ma avrai qualche ostacolo. Giove e Saturno sono un po’ nervosi e quindi sei sempre indeciso tra quello che si può fare e quello che invece vuoi fare, ma in realtà molti sono stanchi di avere a che fare con i capi e ultimamente potrebbero avere già cercato un nuovo ufficio. I liberi professionisti dovranno cercare nuovi progetti e nuove strategie da attuare e da una parte è molto stimolante e dall’altra stancante. Attenzione a non agitare troppo il tuo animo”.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 novembre 2021/ Previsioni Cancro, Scorpione, Pesci...

Chi è nato sotto il segno del Cancro avrà una giornata faticosa: c’è una Luna storta, però sarai premiato, perché un conto è la vita che stai facendo e un conto è quello che senti dentro. Infatti all’interno c’è la paura di cambiare: momento di disagio, forse, da una parte, mentre dall’altra ti senti sereno, libero da una situazione che non era più tua. Saranno quindi giornate ricche d’intuizioni e, se ci sarà qualcosa da chiarire, non perderai tempo, soprattutto da venerdì quando Venere sarà opposta.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Devi sperare in un futuro migliore, perché non sei molto tranquillo. In generale le cose vanno meglio e il peggio è passato. Per i separati, bisogna cancellare il passato e, se una storia è chiusa, vuol dire che finalmente puoi trovare qualcun altro. La più grande vittoria è quello di farci vedere dall’ex con una persona carina e che ci rende felici”.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 novembre 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia, Acquario...

© RIPRODUZIONE RISERVATA