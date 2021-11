Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 novembre 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Questa domenica non può muovere i suoi primi passi senza le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli amanti dell’astrologia. In questo approfondimento ci occupiamo dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nell’abituale appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. In particolare, cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto riguarda la giornata di oggi, martedì 2 novembre 2021?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: da venerdì in poi s’inizia a crescere nel senso delle acquisizioni di tipo pratico e nelle questioni amorose. Avere Mercurio e Venere favorevoli non solo possono indicare un amore importante, ma anche la capacità e la possibilità di vivere qualcosa di nuovo. Si rischia di stare male solo se si resta fermi con presupposti negativi. Molte cose potrebbero cambiare in meglio già da venerdì.

Invece, per il Capricorno, da venerdì è iniziato un periodo importante e la giornata di venerdì sarà per molti mesi uno spazio importante. Chi ha incontrato una bella persona non deve abbandonarla, perché non se lo merita e gli accordi e i contratti potranno essere gestiti con maggiore serenità. Stai allontanando un problema, hai iniziato un nuovo progetto e piano piano ti stai appassionando sempre di più.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox inerente ai segni di Terra con il Toro. Ti trovi in un momento di nervosismo. A lavoro grandi cambiamenti, specialmente i lavoratori autonomi, perché dovrai partire da nuove strategie e modificare radicalmente tutto quello che hai fatto. Giove e Saturno sono critici, quindi i soldi sono un problema, nella migliore delle ipotesi tanto entra e tanto esce, c’è anche chi ha perso qualcosa. Da venerdì l’amore assume un ruolo speciale nella tua vita.

