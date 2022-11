Oroscopo Paolo Fox oggi, 2 novembre 2022/ I pianeti di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Questo martedì comincia con le consuete previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox. Per l’Ariete sono tante le cose da fare come sempre nel periodo. Il prossimo anno sarà migliori, con grandi sfide che riusciranno. Per il Toro ci sono tante opposizioni planetarie, forse per una casa o un affitto. Questo segno ora deve risolvere alcuni problemi economici. Per i Gemelli c’è un po’ di amarezza e se c’è un problema di amore o di lavoro, è meglio parlarne. Per il Cancro, c’è un Giove interessante che parla di capacità di recupero.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete e Toro, i pianeti

Ariete, come sempre in queste settimane hai tante cose da fare e forse sei anche un po’ in fibrillazione. Che soddisfazione per te prendersi anche una rivincita, nei confronti di chi ha cercato di criticarti e bloccarti nel passato! Il prossimo anno sarà di grandi sfide e di riuscita. L’Oroscopo di Paolo Fox dice: non temere, perché l’importante è non avere fretta e questo sarà un periodo di rivalsa.

Toro, le opposizioni planetarie dicono che ci sono dei problemi: forse per una casa, per un contratto, per un affitto, per delle spese. Il Toro è un segno molto pragmatico: per quanto romantiche, le persone di questo segno non vogliono avere problemi di base. Chi sta cercando di recuperare terreno dal punto di vista economico, ora è un po’ preoccupato. Bisogna essere più cauti anche in amore, altrimenti si rischia qualche strapazzo. Fino al 16 non si troverà un punto d’incontro, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli e Cancro, dubbi e…

Gemelli, sei più forte, anche se sei amareggiato per una situazione che non è stata voluta da te, ma che ti ha messo nei guai. La giornata di oggi rivela una buona capacità di azione anche per spiegarti con persone con le quali hai litigato in maniera nervosa. Comunque ci sono conferme in vista, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Se c’è un problema d’amore o di lavoro, meglio parlarne ora che nella seconda metà del mese. Ci sono dubbi con Cancro e Capricorno.

Cancro, Giove è interessante fino al 20 dicembre e questo cielo dice che c’è la capacità di recupero. C’è una sorta di grande insoddisfazione che stai vivendo ed è come se, per motivi indipendenti dalla tua volontà, non sei riuscito a ottenere qualcosa che sembrava lì, pronta per essere presa: forse un successo, un accordo o un amore. Le storie che nascono in questi giorni sono importanti. Forse sei alle prese con un problema fisico e grazie a questo ti accorgerai di chi sono le persone che veramente ti vogliono bene, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.













