Oroscopo Paolo Fox oggi, 2 novembre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: stelle

Come andrà questo mercoledì per i segni zodiacali? Ce lo dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Il Leone ha una Luna strana e una Venere confusa e per questo non tutto andrà sempre bene nella giornata di oggi: ci sono piccole incertezze. Per la Vergine, qualcosa non va. In amore, se qualcosa non è chiaro, meglio parlare adesso e non aspettare la seconda metà di novembre. Per la Bilancia c’è stato un periodo di crisi: ora c’è voglia di tornare ad avere visibilità. Per lo Scorpione c’è molto da dire e da fare e per le relazioni potrebbero arrivare buone notizie.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, incertezze?

Leone, hai una Luna strana e una Venere confusa. Il Leone è molto orgoglioso per natura e anche un po’ bellicoso, quindi ci vuole tanta lucidità mentale per evitare anche una discussione che può degenerare. Tutto ti sembra difficile da gestire e potresti essere anche molto intollerante oggi, persino con chi ami. In caso di piccole incertezze, l’unica cosa da fare è sfuggire di aggressività e nervosismo, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, se c’è qualcosa che non va, non dipende da te. Probabilmente la colpa è delle persone che hai attorno, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Potrebbe capitare di discutere con una persona che ha messo in discussione ciò che fai. Potrebbe succedere anche di stare accanto a qualcuno che vuole apparire più di te, non avendone le capacità. Forse in questo momento vuoi anche declinare un incarico, per fare un po’ meno, ma un po’ meglio. In amore, se qualcosa non è chiaro, meglio parlare nelle prime due settimane di novembre.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e Scorpione, crisi e…

Bilancia, la parte centrale dell’anno è stata di crisi, ma per molti è stata anche di revisione. Sulla base di quello che è accaduto negli ultimi mesi, potresti essere nuovamente protagonista molto presto, ma forse non come vorresti tu. Vuoi tornare ad essere più forte e ad avere più visibilità. L’Oroscopo di Paolo Fox consiglia: tieniti lontano dalle provocazioni e cerca comunque di condividere questo periodo un po’ particolare. La tua capacità di recupero in amore è grande.

Scorpione, in questo momento c’è tanto da dire, tanto da fare. Lo Scorpione ama essere premiato dai complimenti, soprattutto quando arrivano persone che sono sincere. Allo Scorpione non piace essere adulato inutilmente, ama la sincerità. L’Oroscopo di Paolo Fox dice: speriamo che ci sia una bella carta da giocare e se questa carta è di cuori, ancora meglio, perché le relazioni sentimentali possono decollare.











