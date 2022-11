Oroscopo Paolo Fox oggi, 2 novembre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci…

Cosa dicono le stelle in questo mercoledì? Ce lo dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Per il Sagittario la giornata è interessante: il rapporto con gli altri può portare belle novità e in amore potranno nascere rapporti importanti. Per il Capricorno c’è il desiderio di crescita e con determinazione si può fare tutto: questo è un periodo dinamico. Nervosismo per l’Acquario, con alcuni legami difficili da gestire. Per i Pesci, giovedì e venerdì la Luna sarà nel segno. Ci saranno belle novità anche sul lavoro, con proposte che potrebbero arrivare in settimana.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario e Capricorno, il periodo

Sagittario, è un mercoledì interessante per il rapporto con gli altri, anche se il momento clou partirà dalla seconda metà di novembre. I rapporti d’amore che nascono adesso possono essere importanti. In coppia ci sarà il desiderio di libertà ma senza che questo diventi un problema. Le persone che si vogliono bene potrebbero cercare singolarmente una certa indipendenza e quindi la necessità di variare la routine è veramente importante, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, con la tua determinazione puoi andare lontano e premiare quel desiderio di crescita che hai sempre dentro di te. Questo segno è ambizioso: non tutti riescono a fare il massimo, ma in questo periodo molti si stanno mettendo alla prova. Se la prova sarà affrontata con giudizio, porterà a una grande affermazione. Questo è un periodo dinamico e pieno di possibilità, anche in amore, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, il cielo

Acquario, c’è nervosismo e se questo si riversa a livello sentimentale e nei rapporti, può creare qualche problema e sono guai. Come dice l’Oroscopo di Paolo Fox, con ogni probabilità, saranno più difficili da gestire alcuni legami, perché i problemi che affliggono dall’esterno sono troppi. Ora c’è da recuperare tono fisico.

Pesci, giovedì e venerdì la Luna sarà nel segno e quindi nel cielo avremo un trigono di grande forza. Per questo è il momento perfetto di organizzare un incontro o una proposta. L’Oroscopo di Paolo Fox consiglia: non recuperare relazioni sentimentali che hanno già dimostrato di essere fallimentari: la nostalgia non deve sopraffarti. Per chi ha già una grande storia questo è un cielo importante. La pazienza sarà minima dopo il 16, mentre fino a quella data si potrà cercare di trovare un equilibrio. Ci saranno proposte di lavoro.











