Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 ottibre 2022/ Tutto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Arrivati a domenica 2 ottobre 2022 tuffiamoci nel consueto appuntamento con le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox, come ogni giorno in onda su Radio LatteMiele. Vediamo quali sono le previsioni per i segni di Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox: previsioni per la Bilancia

Bilancia: Questa Venere che è tornata nel segno non solo alimenta buone notizie, ma in qualche modo protegge e ti rende estremamente affascinante. Se sei single da tempo, potresti cercare delle emozioni particolari. Ricordo che nel lavoro tutto è cambiato e alcune strategie sono diverse: non bisogna soffermarsi sulle situazioni negative. Bene regolarsi, ma oggi però, visto che la Luna è contraria, se ci sono appuntamenti, uscire per tempo è meglio., perché qualche ritardo è possibile.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 ottobre 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: la domenica

Scorpione e Sagittario, che domenica sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox, Scorpione: Abbiamo un cielo importante e nel 2023, da marzo, Saturno è già positivo. Ho già scritto le previsioni del prossimo anno e ho notato che lo Scorpione, soprattutto nella prima parte del 2023, avrà tante cose da dire e da fare. Ora lo Scorpione sta cercando anche una crescita spirituale: il desiderio di approfondire temi che erano lasciati in disparte sarà prevalente. Per esempio, chi vuole intraprendere degli studi o informarsi su un corso per migliorare le propri capacità non avrà ostacoli. I sentimenti saranno premiati.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 ottobre 2022/ Tutto su Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox, Sagittario: Guarda al futuro in maniera ottimista! In fondo tu sei il segno dell’ottimismo: puoi programmare qualcosa di bello, in questo momento o per i prossimi mesi, e soprattutto se vuoi fare un percorso, emotivo, spirituale o un vero e proprio viaggio, nulla osta al benessere da parte di queste stelle. Tutto quello che fai ora è premiato da Venere e Giove favorevoli. I più giovani potrebbero trovarsi ad un bivio, perché comunque a settembre qualche momento di tensione c’è stato e quindi potreste aver cambiato lavoro, ruolo o mansione.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox settimanale 2-7 ottobre 2022/ Previsioni per Ariete, Toro...

© RIPRODUZIONE RISERVATA