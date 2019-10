OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 2 ottobre 2019: Leone, Gemelli, Vergine, Acquario

Oroscopo mercoledì 2 ottobre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista anche oggi, martedì 2 ottobre 2019, ai microfoni della stazione radio LatteMiele. Il noto astrologo ha la possibilità di riproporre la sua consueta rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. L’Ariete è in crescita dopo che settembre non ha regalato le certezze che ci si aspettava. Il Toro si trova ad affrontare delle giornate importanti nelle quali si potrebbero mettere a posto delle questioni puramente burocratiche. I Gemelli anche affronteranno una giornata importante e in grado di regalare delle grandi emozioni. Per il Leone questo sarà un ottobre molto particolare sia per il lavoro che per quanto riguarda i sentimenti. Si dovrà sfruttare dunque il trend positivo che regala questo periodo. La Bilancia deve muoversi tra oggi e venerdì che sono i giorni migliori di questa settimana, staremo a vedere se arriverà il salto di qualità tanto desiderato. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox parte dai segni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete ha un oroscopo in crescita dopo questo settembre che non è stato molto esaltante per le questioni di lavoro. C’è però da fare una distinzione. Il Toro ha giornate importanti, da mettere a posto alcune questioni legate alle proprietà, le prospettive sono diverse, oppure c’è da sistemare una questione tra parenti per un lascito o una questione di famiglia. Sabato e domenica sono giorni migliori. I Gemelli hanno una giornata interessante. Negli ultimi giorni si è notato che qualcosa si muove. Rispetto al buio di settembre le cose vanno meglio. Sono contenti quelli che hanno questioni legali o contrattuali. In amore emozioni particolari. Settembre è stato un mese pesante, ottobre è il mese che mette alla luce le peculiarità di un rapporto. Il Cancro ha tre giornate interessanti, vincere una sfida ora è possibile, si potrebbe ricevere un incarico importante. Se hanno fatto dare una cosa forse non hanno dato meriti. Saturno indica questo. Per altri ci sono questioni di lavoro. La fine dell’anno porta i nodi al pettine, se si è commesso un errore bisogna risolvere tutto. Mercoledì è un giorno sottotono per chi cerca di ritrovare la sua stabilità emotiva.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Voltiamo pagina nell’oroscopo di Paolo Fox con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone ottobre è un mese particolare per il lavoro e per le relazioni in genere. La Vergine ha un mercoledì faticoso, fatica ben affrontata quando è produttiva. Cautela nelle relazioni con gli altri, tre giorni particolari e molte tensioni. Si sa risolvere tutto. La Bilancia deve cercare di muoversi tra mercoledì e venerdì. Il sabato e la domenica saranno giorni nervosi, gli amori nati a settembre però potranno continuare. Come altri segni, Cancro e Ariete, si sente la pressione sulle spalle. Queste persone che sono intorno non trovano pace e mettono il segno in mezzo a tutto. Lo Scorpione ha avuto stelle agitate ma ora sembra tutto sistemato. Agosto è stato un mese al cardiopalma. Si deve parlare chiaro dal giorno 8 ottobre perché è possibile riscoprire un amore o un’amicizia. Qualcuno è preoccupato per la salute di una persona cara o da agosto segue un po’ di cure anche solo estetiche. L’organismo ha bisogno di cure.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox andando ad analizzare i segni Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario non si arrende mai, si è segni giovani. I big di questo segno sono tanti. Dimostrano meno anni di quelli che hanno. L’oroscopo è sempreverde perché la mente è sempre aperta. Non si è mai anziani e anche quando avete 70 anni non rinunciate agli strumenti per comunicare. Se qualcuno è rimasto un po’ chiuso si deve aprire. Il Capricorno ha un grande impeto con la presenza di Saturno nel segno. La presenza di Giove nella fine dell’anno. Combinazione che non accadeva dagli anni ’60, l’epoca delle manifestazioni. Sta accadendo anche ultimamente per l’ambiente, c’è un certo movimento in cielo e riguarda direttamente. Giove e Saturno portano la necessità di rivelare la propria identità. L’Acquario può mettere in ordine ma l’importante è che organizzi le cose. L’ordine è una cosa, l’organizzazione è un’altra. A volte peccate con l’organizzazione. I Pesci per i contatti hanno una giornata interessante, faticosa per il fisico. Due stelle su cinque per la forza, quattro per il lavoro. Se qualcuno ha cercato di mettere il segno fuori gioco sarà messo fuori gioco a propria volta. Stasera si potrebbe essere indolenti. Attenzione però alle provocazioni.



