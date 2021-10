Oroscopo Paolo Fox oggi 2 ottobre 2021/ Leone al top, alti e bassi per Leone e Vergine

Appuntamento da non perdere con l’oroscopo Paolo Fox: l’esperto di astrologia non manca all’appello e, come di consueto, all’interno della rubrica Latte e stelle, in onda su Radio Latte e Miele, ha svelato le previsioni per oggi, sabato 2 ottobre. Tante novità avvolgenti per diversi segni dello zodiaco. In questo approfondimento vedremo cosa ne sarà nelle prossime ore dei nati sotto il segno di Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Cancro e Leone

Ancora alti e bassi, secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, per i nati sotto il segno del Cancro. Il transito fugace di alcuni pianeti potrebbe generare qualche tensione fastidiosa. In ambito lavorativo alcuni progetti possono essere ripresi con la giusta energia visto il buon esito previsto per la seconda metà di ottobre. In amore non basta la presenza positiva di Venere, tutto è nelle vostre mani. Bisognerà impegnarsi un po’ più del solito per ottenere delle soddisfazioni.

È in arrivo un momento d’oro, invece, per il Leone. La posizione opposta di Saturno continua a scandire una tendenza alla novità. Nuovi incontri, nuove opportunità lavorativa, quest’anno è stato caratterizzato da tante novità che avete avuto qualche difficoltà ad assimilare. Cercate di mettervi alla prova il più possibile ma puntando ad un esito positivo. Per la sfera sentimentale sono previste occasioni importanti questo fine settimana. Approfittane!

Oroscopo Paolo Fox: cosa accadrà alla Vergine

Per i nati sotto il segno della Vergine, in base a quanto racconta l’oroscopo Paolo Fox, è un periodo di rinascita. I prossimi due giorni vi sentirete maggiormente tonici. La settimana non è stata delle migliori, forse un po’ di noia vi ha rallentato. Attenzione a qualche pettegolezzo che vi riguarda, o alcune discussioni troppo accese con persone che vi circondano. Recuperate le energie spese per l’inizio settimana piuttosto faticoso. Il fine settimana potrebbe essere positivo per la sfera sentimentale.

